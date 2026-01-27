Enamed: o que fazer se seu curso de medicina foi mal avaliado pelo MEC

A divulgação dos resultados da primeira edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica), em janeiro de 2026, acendeu um alerta para milhares de estudantes. No total, 99 cursos do Sistema Federal de Ensino (instituições federais e privadas) obtiveram um desempenho insatisfatório, com conceitos 1 e 2. Se sua faculdade está nesta lista, é natural ter dúvidas sobre o futuro, mas a primeira informação importante é que as consequências são para a instituição, não diretamente para os alunos já matriculados.

Diferente do que se pode pensar, as sanções não são automáticas. As faculdades com notas baixas entram em um Processo Administrativo de Supervisão pelo Ministério da Educação (MEC) e têm 30 dias para apresentar uma defesa. Somente após essa etapa, o MEC pode aplicar medidas cautelares de forma escalonada. Essas medidas podem incluir a suspensão da abertura de novas vagas, restrições de acesso a programas de financiamento estudantil, como o FIES, e, em último caso, a desativação do curso ou a redução do número de vagas.

Quais são os direitos dos alunos?

Para quem já está cursando, o direito à conclusão do curso e ao diploma está garantido. Uma avaliação ruim no Enamed não invalida o diploma de quem já se formou ou está prestes a concluir a graduação, que continua válido em todo o território nacional. É importante notar que o processo de supervisão federal se aplica apenas aos cursos do Sistema Federal de Ensino; instituições estaduais ou municipais são supervisionadas por seus respectivos conselhos locais.

Os estudantes têm o direito de cobrar da instituição um plano claro de melhorias. A faculdade é obrigada a detalhar as ações que serão tomadas para elevar a qualidade do ensino dentro do Processo Administrativo de Supervisão. As medidas cautelares aplicadas pelo MEC valerão até a divulgação dos resultados do próximo Enamed, previsto para outubro de 2026.

A transferência para outra instituição é uma possibilidade, mas geralmente envolve processos seletivos específicos e a análise da compatibilidade curricular, o que pode levar ao atraso na formação. Por isso, a decisão deve ser bem avaliada.

O que esperar da faculdade agora?

A instituição com nota baixa deve agir rapidamente para reverter o quadro, investindo em laboratórios, bibliotecas e corpo docente. É um momento crucial para que os alunos, por meio de centros acadêmicos e outras representações estudantis, mantenham um diálogo aberto com a coordenação. Questionar sobre o cronograma de melhorias e fiscalizar as mudanças é a melhor forma de garantir que as promessas feitas ao MEC saiam do papel e beneficiem diretamente a sua formação.

