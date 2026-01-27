5 destinos internacionais perfeitos para o seu Carnaval de 2026
Quer fugir da folia no Brasil? De retiros tranquilos a cidades históricas, veja opções incríveis para aproveitar o feriado prolongado no exterior
Enquanto muitos planejam seguir os blocos e trios elétricos, outros já sonham em carimbar o passaporte durante o feriado de Carnaval em 2026. Se você faz parte do grupo que busca tranquilidade, cultura ou novas paisagens longe da folia, o planejamento antecipado é o segredo para encontrar boas oportunidades. A data, que cairá em meados de fevereiro, oferece uma janela ideal para uma escapada internacional.
Aproveitar os dias de folga para explorar um novo país pode ser uma experiência revigorante. Para ajudar na sua escolha, selecionamos cinco destinos que oferecem desde o sossego de vinícolas a roteiros históricos e aventuras na natureza, provando que o Carnaval também pode ser sinônimo de descanso e descobertas.
Mendoza, Argentina
Para os amantes de vinho e boa gastronomia, Mendoza é a escolha ideal. Localizada aos pés da Cordilheira dos Andes, a cidade oferece um clima ameno e paisagens deslumbrantes. O roteiro principal inclui visitas guiadas a vinícolas premiadas, com degustações de Malbec e outros vinhos locais. A viagem é curta e os preços costumam ser mais acessíveis, sendo uma ótima opção para quem busca uma experiência sofisticada sem ir muito longe.
Cartagena das Índias, Colômbia
Com suas muralhas históricas e casario colorido, Cartagena é um convite para uma viagem no tempo. O centro histórico, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, pode ser explorado a pé. A cidade caribenha vibra com música e cultura, mas de uma maneira completamente diferente do Carnaval brasileiro. Aproveite para conhecer as Islas del Rosario, um arquipélago com praias de areia branca e águas cristalinas, perfeito para relaxar.
Islândia
Que tal trocar o calor por uma aventura no gelo? Fevereiro está no auge da temporada da Aurora Boreal na Islândia, um espetáculo de luzes que colore o céu noturno. Além de caçar as luzes do norte, o país oferece paisagens surreais com vulcões, geleiras, cachoeiras congeladas e gêiseres. Roteiros como o Círculo Dourado e um mergulho nas águas termais da Lagoa Azul garantem uma viagem inesquecível.
Kyoto, Japão
Se a ideia é uma imersão cultural profunda, Kyoto é o destino certo. A antiga capital imperial do Japão preserva templos milenares, jardins zen e bairros de gueixas. O período é de inverno, o que significa menos turistas e uma atmosfera de paz e introspecção. É a oportunidade de vivenciar tradições únicas, como a cerimônia do chá e a culinária kaiseki, em um ritmo tranquilo e contemplativo.
Lisboa, Portugal
A capital portuguesa é uma excelente alternativa para quem busca o charme europeu sem a barreira do idioma. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos de Alfama, ouvir fado, provar os pastéis de Belém e explorar a história nas margens do rio Tejo são programas clássicos. O clima em fevereiro é mais ameno que no resto da Europa, e a cidade oferece uma rica vida cultural e gastronômica, combinando o antigo e o moderno de forma única.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.