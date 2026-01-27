Vai viajar sozinha? 7 dicas de segurança essenciais para mulheres

Explorar novos lugares sozinha é uma experiência libertadora e de autoconhecimento. Para que a aventura seja preenchida apenas com boas memórias, planejar a segurança é um passo fundamental. Medidas simples podem fazer toda a diferença, garantindo mais tranquilidade do embarque ao desembarque.

Com alguns cuidados práticos, é possível reduzir riscos e aproveitar o destino com mais confiança. O segredo está em unir a espontaneidade da viagem a um planejamento cuidadoso e atento aos detalhes. Confira sete dicas essenciais para mulheres que viajam desacompanhadas.

Pesquise o destino com antecedência

Antes de fazer as malas, dedique um tempo para entender o lugar que você vai visitar. Busque informações sobre os costumes locais, as leis e os códigos de vestimenta, se houver. Blogs de viagem e fóruns de mulheres viajantes são ótimas fontes. Use ferramentas online para identificar os bairros mais seguros para se hospedar e quais áreas é melhor evitar, principalmente à noite. Compartilhe seu roteiro

Mantenha uma ou duas pessoas de confiança informadas sobre seus planos. Envie detalhes como números de voos, endereço da hospedagem e uma ideia geral das atividades que pretende fazer a cada dia. Considere usar a função de compartilhamento de localização em tempo real de aplicativos como Google Maps ou WhatsApp. Combinar horários para um contato rápido, como uma mensagem de “bom dia”, também ajuda a manter a segurança. Atenção redobrada com a hospedagem

Seja em hotel, pousada ou aluguel por aplicativo, leia as avaliações de outros hóspedes com atenção, principalmente as feitas por outras mulheres que viajaram sozinhas. Verifique a localização exata no mapa e use o modo “Street View” para ter uma ideia da iluminação e do movimento na rua. Mantenha seus pertences seguros

Evite andar com grandes quantias de dinheiro ou exibir objetos de valor, como joias e equipamentos eletrônicos caros. Use uma bolsa ou mochila difícil de ser aberta por terceiros e mantenha-a sempre junto ao corpo. Uma boa dica é ter cópias digitais dos seus documentos salvas na nuvem ou no e-mail. Cuidado ao usar aplicativos de transporte

Ao solicitar um carro por aplicativo, sempre confira se a placa e o modelo do veículo correspondem ao informado na plataforma. Confirme o nome do motorista antes de entrar no carro. Use a função de compartilhar a viagem em tempo real com um amigo ou familiar. Confie na sua intuição

A intuição é uma ferramenta de segurança poderosa. Se um lugar, uma pessoa ou uma situação não parecer segura, simplesmente afaste-se. Não se sinta pressionada a ser simpática ou a aceitar ajuda se não estiver confortável. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Tenha contatos de emergência à mão

Salve no seu celular, e também anote em um papel, os números de emergência locais, como o da polícia, bombeiros e ambulância. Lembre-se que em muitos destinos, como na União Europeia, o número universal é o 112. Tenha também o endereço e o telefone da embaixada ou consulado do Brasil mais próximo. Essa precaução pode ser decisiva em uma situação inesperada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.