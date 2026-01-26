7 destinos no mundo para quem sonha em ver a neve de perto

A neve que cobre paisagens de branco fascina muita gente, seja nas notícias sobre nevascas ou no sonho de uma viagem de inverno. Para quem deseja transformar essa vontade em realidade, existem destinos que oferecem experiências únicas, desde estações de esqui famosas a vilarejos que parecem saídos de contos de fadas. Planejar uma viagem para um lugar frio pode ser mais simples do que parece.

Se a ideia é ver a neve de perto, sentir o frio na pele e talvez até se aventurar em esportes de inverno, o mundo está repleto de opções. Separamos sete lugares que garantem paisagens brancas inesquecíveis, com alternativas para diferentes perfis de viajantes e orçamentos.

Destinos para ver a neve de perto

Bariloche, Argentina : Um clássico para os brasileiros, Bariloche combina paisagens deslumbrantes com uma estrutura completa. A cidade na Patagônia é famosa por suas estações de esqui, como o Cerro Catedral, e pelos deliciosos chocolates. Durante o inverno, os lagos e montanhas cobertos de neve criam um cenário perfeito para fotos e passeios.

Zermatt, Suíça: Localizada aos pés da icônica montanha Matterhorn, Zermatt é um vilarejo alpino que não permite carros, o que preserva seu charme e a pureza do ar. É um destino ideal para quem busca esqui de alta qualidade e uma atmosfera sofisticada. As caminhadas pela neve e os restaurantes de montanha completam a experiência.

Whistler, Canadá: A cerca de duas horas de Vancouver, Whistler é um dos maiores e mais famosos resorts de esqui da América do Norte. Com duas montanhas imponentes, Whistler e Blackcomb, o local oferece pistas para todos os níveis de habilidade. A vila de pedestres é vibrante, cheia de lojas, bares e restaurantes.

Aspen, Estados Unidos: Conhecido pelo luxo e por atrair celebridades, Aspen, no Colorado, vai muito além da fama. Suas quatro montanhas de esqui oferecem terrenos variados para praticantes de todos os níveis. A cidade tem uma vida cultural agitada, com galerias de arte e eventos, além de uma beleza natural impressionante no inverno.

Kyoto, Japão: Ver os templos e santuários históricos de Kyoto cobertos por uma camada de neve é uma experiência mágica e silenciosa. Diferente dos destinos focados em esqui, a antiga capital japonesa no inverno oferece uma beleza serena. O Pavilhão Dourado (Kinkaku-ji) com o telhado branco é uma visão inesquecível.

Hallstatt, Áustria: Este pequeno vilarejo austríaco, às margens de um lago e cercado por montanhas, parece ter saído de um cartão-postal. No inverno, Hallstatt se transforma em um cenário de conto de fadas, com suas casas de arquitetura alpina tradicional cobertas de neve. É um destino para quem busca tranquilidade e paisagens espetaculares.

Ushuaia, Argentina: Conhecida como a "cidade do fim do mundo", Ushuaia oferece uma experiência de neve mais selvagem e aventureira. Localizada na Terra do Fogo, a cidade é ponto de partida para explorar o Parque Nacional, navegar pelo Canal Beagle e praticar esqui no Cerro Castor, a estação mais austral do planeta.

