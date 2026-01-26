Assine
Casa à prova de chuva: como combater o mofo e a umidade

Dicas práticas para proteger paredes, armários e roupas dos efeitos da chuva constante, usando soluções caseiras e produtos específicos

Borrifar soluções antimofo é uma forma eficaz de combater fungos e umidade nas paredes e tetos da casa. crédito: Freepik

Com a chegada da chuva, um problema comum volta a preocupar os moradores: o mofo e a umidade. Manchas escuras nas paredes, cheiro de guardado e roupas úmidas são sinais clássicos de que a casa precisa de atenção. O excesso de umidade não afeta apenas a estrutura do imóvel, mas também pode desencadear problemas respiratórios.

Felizmente, existem maneiras práticas e eficientes de combater esses inimigos silenciosos. Adotar algumas rotinas simples pode transformar o ambiente e proteger sua casa e sua família dos efeitos indesejados da estação chuvosa.

Como eliminar o mofo que já apareceu

Para as manchas visíveis em paredes e tetos, uma solução de água sanitária e água, na proporção de um para um, costuma ser eficaz. Borrife a mistura sobre a área afetada, deixe agir por cerca de 15 minutos e depois remova com um pano úmido. Atenção: use luvas e máscara durante o processo, mantenha o ambiente bem ventilado e nunca misture água sanitária com outros produtos de limpeza, pois a reação pode gerar gases tóxicos.

Nos armários e guarda-roupas, o mofo pode danificar roupas, sapatos e tecidos. Para resolver, esvazie completamente o móvel e limpe seu interior com um pano embebido em vinagre branco. Para casos mais severos, uma solução de água sanitária diluída pode ser necessária, aplicando-se as mesmas precauções de ventilação e proteção. Deixe as portas abertas por algumas horas para secar completamente antes de guardar os itens novamente.

Dicas para prevenir a umidade

A circulação de ar é a principal arma contra a umidade. Crie o hábito de abrir janelas e portas todos os dias, por pelo menos uma hora, mesmo em dias nublados. Permitir que o ar fresco circule pelos cômodos ajuda a secar o ambiente e impede a proliferação de fungos.

A luz solar também é uma grande aliada. Sempre que possível, deixe o sol entrar em casa, pois a luz solar ajuda a inibir o crescimento de fungos. Afaste os móveis das paredes em cerca de cinco centímetros para permitir que o ar circule por trás deles, evitando o acúmulo de umidade nessas áreas.

Para os armários, algumas soluções caseiras podem ajudar a controlar a umidade, embora sua eficácia possa variar dependendo do nível do problema:

  • Potes com carvão ou giz em cantos estratégicos ajudam a absorver a umidade do ar.

  • Sacos de sílica em gel, como os que vêm em caixas de sapato, podem ser espalhados em gavetas.

  • Evite guardar roupas ou sapatos ainda úmidos.

Por fim, inspecionar a casa é fundamental. Verifique calhas, telhas e encanamentos para garantir que não há infiltrações que possam agravar a situação dentro de casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

