Casa à prova de chuva: como combater o mofo e a umidade

Com a chegada da chuva, um problema comum volta a preocupar os moradores: o mofo e a umidade. Manchas escuras nas paredes, cheiro de guardado e roupas úmidas são sinais clássicos de que a casa precisa de atenção. O excesso de umidade não afeta apenas a estrutura do imóvel, mas também pode desencadear problemas respiratórios.

Felizmente, existem maneiras práticas e eficientes de combater esses inimigos silenciosos. Adotar algumas rotinas simples pode transformar o ambiente e proteger sua casa e sua família dos efeitos indesejados da estação chuvosa.

Como eliminar o mofo que já apareceu

Para as manchas visíveis em paredes e tetos, uma solução de água sanitária e água, na proporção de um para um, costuma ser eficaz. Borrife a mistura sobre a área afetada, deixe agir por cerca de 15 minutos e depois remova com um pano úmido. Atenção: use luvas e máscara durante o processo, mantenha o ambiente bem ventilado e nunca misture água sanitária com outros produtos de limpeza, pois a reação pode gerar gases tóxicos.

Nos armários e guarda-roupas, o mofo pode danificar roupas, sapatos e tecidos. Para resolver, esvazie completamente o móvel e limpe seu interior com um pano embebido em vinagre branco. Para casos mais severos, uma solução de água sanitária diluída pode ser necessária, aplicando-se as mesmas precauções de ventilação e proteção. Deixe as portas abertas por algumas horas para secar completamente antes de guardar os itens novamente.

Dicas para prevenir a umidade

A circulação de ar é a principal arma contra a umidade. Crie o hábito de abrir janelas e portas todos os dias, por pelo menos uma hora, mesmo em dias nublados. Permitir que o ar fresco circule pelos cômodos ajuda a secar o ambiente e impede a proliferação de fungos.

A luz solar também é uma grande aliada. Sempre que possível, deixe o sol entrar em casa, pois a luz solar ajuda a inibir o crescimento de fungos. Afaste os móveis das paredes em cerca de cinco centímetros para permitir que o ar circule por trás deles, evitando o acúmulo de umidade nessas áreas.

Para os armários, algumas soluções caseiras podem ajudar a controlar a umidade, embora sua eficácia possa variar dependendo do nível do problema:

Potes com carvão ou giz em cantos estratégicos ajudam a absorver a umidade do ar.

Sacos de sílica em gel, como os que vêm em caixas de sapato, podem ser espalhados em gavetas.

Evite guardar roupas ou sapatos ainda úmidos.

Por fim, inspecionar a casa é fundamental. Verifique calhas, telhas e encanamentos para garantir que não há infiltrações que possam agravar a situação dentro de casa.

