7 curiosidades sobre a Austrália que vão muito além dos cangurus
Conheça fatos inusitados sobre a cultura, a geografia e o povo australiano
Enquanto os olhos do mundo se voltam para as quadras de Melbourne durante o Australian Open, a Austrália mostra que tem muito mais a oferecer do que apenas grandes eventos esportivos. O país-continente, conhecido por suas paisagens únicas e vida selvagem icônica, guarda fatos surpreendentes que vão além dos cangurus e coalas.
Da geografia monumental à cultura peculiar, a nação revela uma identidade rica e complexa. Conhecer algumas dessas curiosidades é uma forma de mergulhar em um universo que frequentemente passa despercebido pelo olhar apressado do turismo tradicional.
7 fatos inusitados sobre a Austrália
A capital não é a cidade que você imagina
Apesar da fama mundial de Sydney e da importância cultural de Melbourne, nenhuma delas é a capital do país. O posto pertence a Canberra, uma cidade planejada e construída no início do século 20, escolhida justamente para encerrar a disputa entre as duas metrópoles rivais.
Um litoral para uma vida inteira
A Austrália possui mais de 10 mil praias. Se alguém decidisse visitar uma praia diferente por dia, levaria mais de 27 anos para conhecer todas elas. A imensa costa se estende por quase 34 mil quilômetros.
Animais que só andam para a frente
O brasão de armas australiano exibe um canguru e um emu. A escolha não é por acaso: ambos os animais têm grande dificuldade de se mover para trás, simbolizando o progresso e o lema de uma nação que sempre avança.
Uma fazenda maior que um país
O tamanho do território australiano permite superlativos impressionantes. A maior fazenda de gado do planeta, Anna Creek Station, fica no sul do país e sua área é maior que a de Israel. É um exemplo da vastidão do chamado "Outback" australiano.
Neve em terra de deserto
Pode parecer estranho, mas os Alpes Australianos recebem neve suficiente para sustentar uma popular temporada de esqui. A cordilheira, localizada no sudeste do país, é um destino popular para a prática de esqui e snowboard durante o inverno local.
A cerca mais longa do mundo
Conhecida como "Dingo Fence", uma cerca de 5.614 quilômetros corta o país para proteger as terras férteis do sudeste dos dingos, uma espécie de cão selvagem. Sua extensão é maior que a distância entre Londres e Nova York.
A maior estrutura viva da Terra
A Grande Barreira de Coral não é apenas um paraíso para mergulhadores. É a maior estrutura única do mundo feita por organismos vivos, tão grande que pode ser vista do espaço. Ela se estende por mais de 2.300 quilômetros.
