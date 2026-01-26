Assine
7 curiosidades sobre a Austrália que vão muito além dos cangurus

Conheça fatos inusitados sobre a cultura, a geografia e o povo australiano

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
26/01/2026 15:22

A moderna arquitetura de Canberra, capital da Austrália, que abriga o Parlamento e foi planejada para ser o centro político do país. crédito: Thennicke/ Wikimedia Commons

Enquanto os olhos do mundo se voltam para as quadras de Melbourne durante o Australian Open, a Austrália mostra que tem muito mais a oferecer do que apenas grandes eventos esportivos. O país-continente, conhecido por suas paisagens únicas e vida selvagem icônica, guarda fatos surpreendentes que vão além dos cangurus e coalas.

Da geografia monumental à cultura peculiar, a nação revela uma identidade rica e complexa. Conhecer algumas dessas curiosidades é uma forma de mergulhar em um universo que frequentemente passa despercebido pelo olhar apressado do turismo tradicional.

7 fatos inusitados sobre a Austrália

  1. A capital não é a cidade que você imagina
    Apesar da fama mundial de Sydney e da importância cultural de Melbourne, nenhuma delas é a capital do país. O posto pertence a Canberra, uma cidade planejada e construída no início do século 20, escolhida justamente para encerrar a disputa entre as duas metrópoles rivais.

  2. Um litoral para uma vida inteira
    A Austrália possui mais de 10 mil praias. Se alguém decidisse visitar uma praia diferente por dia, levaria mais de 27 anos para conhecer todas elas. A imensa costa se estende por quase 34 mil quilômetros.

  3. Animais que só andam para a frente
    O brasão de armas australiano exibe um canguru e um emu. A escolha não é por acaso: ambos os animais têm grande dificuldade de se mover para trás, simbolizando o progresso e o lema de uma nação que sempre avança.

  4. Uma fazenda maior que um país
    O tamanho do território australiano permite superlativos impressionantes. A maior fazenda de gado do planeta, Anna Creek Station, fica no sul do país e sua área é maior que a de Israel. É um exemplo da vastidão do chamado "Outback" australiano.

  5. Neve em terra de deserto
    Pode parecer estranho, mas os Alpes Australianos recebem neve suficiente para sustentar uma popular temporada de esqui. A cordilheira, localizada no sudeste do país, é um destino popular para a prática de esqui e snowboard durante o inverno local.

  6. A cerca mais longa do mundo
    Conhecida como "Dingo Fence", uma cerca de 5.614 quilômetros corta o país para proteger as terras férteis do sudeste dos dingos, uma espécie de cão selvagem. Sua extensão é maior que a distância entre Londres e Nova York.

  7. A maior estrutura viva da Terra
    A Grande Barreira de Coral não é apenas um paraíso para mergulhadores. É a maior estrutura única do mundo feita por organismos vivos, tão grande que pode ser vista do espaço. Ela se estende por mais de 2.300 quilômetros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

