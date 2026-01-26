5 destinos incríveis na Alemanha para fugir do óbvio

A Alemanha vai muito além dos conhecidos cartões-postais de Berlim, Munique e Frankfurt. Para quem busca uma experiência autêntica, existem roteiros que revelam paisagens de contos de fadas, vilarejos medievais e uma cultura rica, longe das grandes metrópoles.

Explorar essas alternativas é descobrir um lado surpreendente da nação europeia, com opções que agradam desde os amantes da natureza até os apaixonados por história e gastronomia. Organizar uma viagem por essas regiões menos óbvias é a garantia de uma imersão completa e inesquecível.

Destinos alemães para ir além do básico

Rota Romântica (Romantische Straße)

Este é um dos roteiros cênicos mais famosos do mundo. A rota se estende por cerca de 400 quilômetros, ligando Würzburg a Füssen, nos Alpes Bávaros. O percurso passa por cidades medievais perfeitamente preservadas, como Rothenburg ob der Tauber, com suas muralhas intactas e casas coloridas. Ao final da jornada, o visitante encontra o Castelo de Neuschwanstein, que inspirou os contos da Disney.

Floresta Negra (Schwarzwald)

Localizada no sudoeste da Alemanha, a Floresta Negra é uma região de densas matas, montanhas e vilarejos encantadores. É o cenário perfeito para trilhas, passeios de bicicleta e para provar a culinária local, incluindo o famoso bolo que leva o nome da região. Cidades como Freiburg e Triberg, conhecida por seus relógios de cuco, são paradas obrigatórias para entender a cultura local.

Vale do Mosela (Moseltal)

Entre as cidades de Trier e Koblenz, o rio Mosela serpenteia por um vale coberto de vinhedos. A região é famosa pela produção do vinho Riesling, e o cenário é composto por castelos medievais no topo de colinas e pequenas aldeias às margens do rio. Um passeio de barco ou uma rota de carro pelas estradas sinuosas revela paisagens deslumbrantes, com destaque para a charmosa cidade de Cochem.

Lübeck

Próxima ao Mar Báltico, Lübeck foi a capital da Liga Hanseática, uma poderosa aliança comercial da Idade Média. Seu centro histórico, cercado por água, é Patrimônio Mundial da UNESCO e se destaca pela arquitetura gótica de tijolos. O portão Holstentor é o símbolo da cidade, que também é conhecida por ser o berço do marzipã, um doce de amêndoas que vale a pena experimentar.

Bamberg

Construída sobre sete colinas, assim como Roma, Bamberg é outra joia bávara que escapou dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e hoje é Patrimônio Mundial da UNESCO. A cidade é famosa por sua prefeitura (Altes Rathaus), construída em uma ilha no meio do rio, e pela sua tradição cervejeira. A especialidade local é a Rauchbier, uma cerveja com sabor defumado única no mundo.

