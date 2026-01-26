Sarampo, caxumba e rubéola: entenda a diferença entre elas

Sarampo, caxumba e rubéola são doenças virais que podem ser facilmente confundidas no início, mas que possuem características distintas e riscos específicos. Todas são preveníveis por meio da vacina Tríplice Viral, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Entender os sinais de cada uma é fundamental para buscar o tratamento correto e evitar complicações.

Essas infecções são transmitidas principalmente por meio de gotículas de saliva liberadas ao tossir, espirrar ou falar. Embora sejam mais comuns na infância, adultos que não foram vacinados ou que não tiveram a doença também podem ser infectados. Cada uma delas apresenta um quadro clínico particular, que vai além da febre e das manchas vermelhas na pele.

Sinais do sarampo

O sarampo é a doença mais grave entre as três e altamente contagiosa. Os primeiros sintomas incluem febre alta, tosse persistente, coriza, irritação nos olhos e falta de apetite. Um sinal clássico são as manchas brancas que surgem na parte interna da bochecha, conhecidas como manchas de Koplik, antes mesmo das erupções na pele.

As famosas manchas vermelhas aparecem primeiro no rosto e atrás das orelhas, espalhando-se gradualmente por todo o corpo. O sarampo pode levar a complicações graves, como pneumonia, otite e encefalite, uma inflamação no cérebro que pode deixar sequelas neurológicas permanentes.

Características da caxumba

A caxumba, também chamada de papeira, é marcada pelo inchaço das glândulas salivares, principalmente as parótidas, localizadas abaixo e à frente das orelhas. Esse inchaço causa dor na mandíbula e dificuldade para engolir. Outros sintomas comuns são febre, dor de cabeça, fraqueza e dores musculares.

Na maioria dos casos, a recuperação ocorre sem grandes problemas. Contudo, a doença pode evoluir para quadros mais sérios, como meningite e pancreatite. Em homens, pode causar orquite, uma inflamação nos testículos que, em casos raros, resulta em infertilidade.

Como identificar a rubéola

A rubéola é geralmente a mais branda das três doenças. Os sintomas costumam ser leves, como febre baixa e o aparecimento de manchas rosadas e pequenas, que começam no rosto e se espalham rapidamente pelo corpo, desaparecendo em poucos dias. Um sinal característico é o inchaço dos gânglios linfáticos, especialmente na região do pescoço e atrás das orelhas.

O grande perigo da rubéola está na infecção durante a gravidez. Se uma gestante contrai a doença, o vírus pode atravessar a placenta e causar a Síndrome da Rubéola Congênita no bebê, resultando em malformações graves, como surdez, catarata e problemas cardíacos.

Prevenção é a melhor estratégia

A vacina Tríplice Viral (SCR) é a forma mais segura e eficaz de proteção contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Ela faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e é administrada em duas doses para garantir uma imunidade duradoura: a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de idade. Adultos que não foram vacinados ou não tiveram as doenças também devem procurar um posto de saúde para se imunizar. Manter a caderneta de vacinação em dia é um ato de cuidado individual e coletivo.

