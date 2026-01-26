7 passeios gratuitos (ou quase) para fazer em Las Vegas e economizar

Pensar em Las Vegas é quase sempre sinônimo de gastos elevados com cassinos, shows e restaurantes de luxo. No entanto, a cidade oferece uma variedade surpreendente de atrações que não pesam no bolso, permitindo que os visitantes explorem seu brilho e energia sem comprometer o orçamento. É possível montar um roteiro divertido e memorável aproveitando passeios gratuitos ou de baixíssimo custo.

Muitas das experiências mais icônicas da cidade estão ao ar livre e são acessíveis a todos, transformando uma simples caminhada em um evento. Explorar a famosa Las Vegas Strip, por exemplo, já é um programa completo. A avenida concentra hotéis temáticos que recriam cenários de diferentes partes do mundo, como as gôndolas de Veneza e a Torre Eiffel de Paris, proporcionando fotos incríveis sem custo algum.

Confira 7 passeios gratuitos (ou quase) em Las Vegas

Show das Fontes do Bellagio: Um espetáculo icônico e totalmente gratuito. As fontes dançam ao som de músicas que vão do clássico ao pop, com jatos de água que alcançam alturas impressionantes. As apresentações acontecem de segunda a sexta das 15h à meia-noite (a cada 30 minutos até 19h30, depois a cada 15 minutos). Aos fins de semana e feriados, começam ao meio-dia. É importante notar que os shows podem ser cancelados em dias de ventos fortes. Fremont Street Experience: Localizada no centro antigo da cidade, a Fremont Street oferece uma experiência diferente da Strip. O destaque é seu gigantesco teto de LED, que exibe shows visuais e musicais todas as noites. O acesso à rua é gratuito e a atmosfera é vibrante. Placa “Welcome to Fabulous Las Vegas”: Nenhum roteiro está completo sem uma foto na famosa placa de boas-vindas. Parada obrigatória para registrar a viagem, o local é um dos cartões-postais mais conhecidos do mundo e não custa nada para visitar. Jardim Botânico e Conservatório do Bellagio: Dentro do hotel Bellagio, este espaço muda de tema a cada estação, com decorações deslumbrantes feitas com flores e plantas. É um oásis de tranquilidade em meio à agitação e a entrada é livre. M&M’s World e Hershey’s Chocolate World: Ótimas opções para quem viaja com crianças (e para os adultos também). As lojas gigantes são atrações por si só, com quatro andares de produtos e exposições temáticas. A entrada é gratuita, mas é difícil resistir às compras. Ethel M Chocolates Factory and Cactus Garden: Um pouco mais afastada da Strip, a fábrica de chocolates Ethel M oferece um tour autoguiado gratuito para ver a produção dos doces. Ao lado, fica um impressionante jardim de cactos com mais de 300 espécies de plantas. Calçadas rolantes da Strip: Pode parecer simples, mas usar as calçadas e passarelas rolantes que conectam os hotéis na Strip é uma forma prática e gratuita de se locomover e ter vistas panorâmicas da avenida, especialmente à noite, quando as luzes transformam a paisagem. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

