Guia da coleta seletiva em BH: o que pode e o que não pode reciclar

Organizar os resíduos em casa é o primeiro passo para uma coleta seletiva eficiente em Belo Horizonte. Tirar as dúvidas e acertar na separação do que é ou não reciclável é um gesto simples que faz toda a diferença para o meio ambiente e para o trabalho das cooperativas na cidade.

A regra geral é separar os resíduos em duas categorias: lixo comum (restos de comida, lixo de banheiro) e recicláveis (papel, plástico, metal e vidro). É fundamental que as embalagens destinadas à reciclagem estejam limpas e secas, sem restos de alimentos ou líquidos, para não contaminar os outros materiais e inviabilizar o processo.

Muitos materiais do dia a dia podem ser reciclados sem problemas. Caixas de papelão, jornais, garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza, latas de alumínio e potes de vidro são alguns dos itens mais comuns. Basta uma limpeza rápida para que eles possam ser encaminhados corretamente às cooperativas.

Itens que sempre geram dúvidas

Sabe aquela dúvida que surge na hora de descartar um item específico? Alguns materiais parecem recicláveis, mas podem não ser aceitos na coleta seletiva convencional de Belo Horizonte. Conhecer as exceções ajuda a evitar a contaminação de todo o lote de recicláveis.

Para facilitar, preparamos uma lista com os principais itens que causam confusão e o destino correto para cada um deles. Fique atento às orientações para não errar mais.

Isopor: ao contrário do que muitos pensam, o isopor PODE ser reciclado em Belo Horizonte. A coleta seletiva da cidade aceita o material tanto no sistema porta a porta quanto nos Pontos Verdes. Separe caixas de eletroeletrônicos, protetores de correspondências e revestimentos de móveis junto com os outros plásticos recicláveis.

Cápsulas de café: elas são feitas de plástico e alumínio, materiais recicláveis. No entanto, precisam de um processo de separação específico. O ideal é acumulá-las e levar a pontos de coleta indicados pelas próprias marcas.

Papel engordurado ou sujo: caixas de pizza com gordura, guardanapos usados e papéis com restos de comida não devem ir para a reciclagem. A sujeira contamina o material e impede o reaproveitamento. Descarte no lixo comum.

Embalagens metalizadas: pacotes de salgadinhos e biscoitos, por exemplo, são feitos de um material que mistura plástico e metal, o que dificulta a reciclagem pela coleta convencional de BH. O destino correto é o lixo comum, mas algumas marcas e cooperativas especializadas podem aceitar esse material – consulte programas específicos.

Espelhos e vidros temperados: por terem uma composição química diferente dos vidros de embalagens, como potes e garrafas, eles não podem ser reciclados juntos. O descarte deve ser feito como lixo comum, sempre embalado em jornal para evitar acidentes.

Esponjas de cozinha: são feitas de uma mistura de plásticos e não são recicláveis. Após o uso, devem ser descartadas diretamente no lixo comum.

Para saber se seu bairro tem coleta porta a porta e os dias de recolhimento, consulte o site da Prefeitura de Belo Horizonte (pbh.gov.br/slu) ou procure o Ponto Verde mais próximo.

