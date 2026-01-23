Calor no Rio: 5 praias fora do óbvio para fugir da superlotação

Com os termômetros marcando altas temperaturas no Rio de Janeiro, encontrar um lugar na areia das famosas praias de Copacabana e Ipanema se tornou uma tarefa quase impossível. A boa notícia é que a cidade oferece refúgios à beira-mar que fogem do roteiro tradicional, garantindo um dia de sol com mais sossego e espaço.

A cidade vai muito além dos cartões-postais e guarda tesouros para quem está disposto a explorar. Separamos cinco praias que são ideais para escapar da multidão e aproveitar o melhor do verão carioca com mais tranquilidade.

Praia da Joatinga

Escondida entre São Conrado e a Barra da Tijuca, a Joatinga é um pequeno paraíso com acesso por dentro de um condomínio residencial. Seu charme está na exclusividade e no visual cercado por vegetação e rochas. A faixa de areia é curta e desaparece na maré alta, então é fundamental consultar a tábua de marés antes de planejar a visita. O mar costuma ser agitado, atraindo surfistas, mas o cenário compensa qualquer mergulho.

Prainha

Localizada em uma Área de Proteção Ambiental na Zona Oeste, a Prainha é um dos locais preferidos dos surfistas por suas ondas perfeitas. A praia é cercada por morros cobertos de Mata Atlântica, o que confere ao lugar uma atmosfera selvagem e preservada. A infraestrutura é simples, com poucos quiosques, e o acesso de carro tem vagas limitadas. Chegar cedo é a melhor dica para garantir seu lugar nesse refúgio.

Praia do Secreto

Apesar do nome, não é exatamente uma praia, mas sim uma piscina natural formada entre as rochas, localizada entre a Praia da Macumba e a Prainha. O acesso exige uma pequena caminhada pelas pedras, e o local só pode ser aproveitado durante a maré baixa. A água cristalina e a vista deslumbrante fazem do Secreto um lugar único para relaxar e tirar fotos incríveis, longe do movimento intenso da orla principal.

Praia Vermelha

Situada no bairro da Urca, aos pés do Pão de Açúcar, a Praia Vermelha é uma opção mais central, mas que muitas vezes passa despercebida pelos turistas. Suas águas são extremamente calmas e transparentes, ideais para famílias com crianças e para a prática de stand-up paddle e caiaque. A paisagem, com o bondinho passando ao fundo, é uma das mais bonitas da cidade e oferece um pôr do sol inesquecível.

Praia de Grumari

Vizinha da Prainha e também dentro de uma reserva ambiental, Grumari se destaca pela sua longa extensão de areia e pelo ambiente rústico. É a escolha perfeita para quem quer se sentir completamente fora da cidade sem ir muito longe. A praia tem trechos desertos e outros com quiosques que servem peixe fresco. O acesso de veículos é controlado nos fins de semana e feriados para evitar a superlotação, preservando a paz do local.

