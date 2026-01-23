Como funcionam os alertas de desastres naturais que chegam no celular

Diante do risco de desastres naturais, como as fortes chuvas que atingem diversas regiões do país, milhares de brasileiros recebem alertas da Defesa Civil diretamente no celular. Essas mensagens de SMS, que chegam em momentos críticos, são parte de um sistema nacional projetado para salvar vidas. Entender como essa tecnologia funciona é fundamental para a prevenção.

O processo começa bem antes de a mensagem chegar ao seu aparelho. Institutos de meteorologia e monitoramento, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), identificam uma ameaça iminente, seja uma chuva intensa, risco de deslizamento ou inundação. A informação é imediatamente repassada para a Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipal.

Com a confirmação do risco, a Defesa Civil aciona as operadoras de telefonia. A tecnologia utilizada permite enviar as mensagens de forma setorizada, direcionando-as apenas para os celulares que estão na área geográfica de perigo.

Como se cadastrar para receber os alertas

Embora o sistema possa enviar alertas para todos os aparelhos em uma área de risco, o cadastro prévio garante o recebimento das notificações. O procedimento é simples, rápido e gratuito. Para se cadastrar, basta seguir estes passos:

Envie uma mensagem de texto (SMS) com o número do seu CEP para o número 40199. É preciso enviar uma mensagem separada para cada CEP que desejar cadastrar.

Após o envio, você receberá uma mensagem de confirmação, informando que o seu número foi incluído na lista de alertas daquela localidade.

Para cancelar o serviço, basta enviar uma mensagem com a palavra "SAIR" e o número do CEP que deseja descadastrar para o mesmo número 40199.

Além do tradicional SMS, algumas defesas civis estaduais e municipais também disponibilizam alertas por meio de canais como WhatsApp e Telegram, ampliando o alcance da comunicação.

Ao se cadastrar, você passa a receber avisos sobre chuvas fortes, alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e outros perigos relacionados ao seu endereço. As mensagens são curtas e objetivas, com o objetivo de permitir que a população tome medidas preventivas a tempo, como procurar um local seguro ou evacuar uma área de risco. O serviço é totalmente gratuito, tanto no envio da mensagem de cadastro quanto no recebimento dos alertas.

