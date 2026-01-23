Assine
overlay
Início Trends
Tecnologia

Como funcionam os alertas de desastres naturais que chegam no celular

A tecnologia é uma aliada importante na prevenção; entenda como sistemas da Defesa Civil enviam mensagens de alerta de chuva forte e outros riscos

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
23/01/2026 17:14

compartilhe

SIGA
x
Como funcionam os alertas de desastres naturais que chegam no celular
Cidadãos são alertados sobre desastres naturais através de mensagens de SMS enviadas pela Defesa Civil diretamente para seus celulares. crédito: creativeart/ Freepik

Diante do risco de desastres naturais, como as fortes chuvas que atingem diversas regiões do país, milhares de brasileiros recebem alertas da Defesa Civil diretamente no celular. Essas mensagens de SMS, que chegam em momentos críticos, são parte de um sistema nacional projetado para salvar vidas. Entender como essa tecnologia funciona é fundamental para a prevenção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O processo começa bem antes de a mensagem chegar ao seu aparelho. Institutos de meteorologia e monitoramento, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), identificam uma ameaça iminente, seja uma chuva intensa, risco de deslizamento ou inundação. A informação é imediatamente repassada para a Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipal.

Leia Mais

Com a confirmação do risco, a Defesa Civil aciona as operadoras de telefonia. A tecnologia utilizada permite enviar as mensagens de forma setorizada, direcionando-as apenas para os celulares que estão na área geográfica de perigo.

Como se cadastrar para receber os alertas

Embora o sistema possa enviar alertas para todos os aparelhos em uma área de risco, o cadastro prévio garante o recebimento das notificações. O procedimento é simples, rápido e gratuito. Para se cadastrar, basta seguir estes passos:

  • Envie uma mensagem de texto (SMS) com o número do seu CEP para o número 40199. É preciso enviar uma mensagem separada para cada CEP que desejar cadastrar.

  • Após o envio, você receberá uma mensagem de confirmação, informando que o seu número foi incluído na lista de alertas daquela localidade.

  • Para cancelar o serviço, basta enviar uma mensagem com a palavra "SAIR" e o número do CEP que deseja descadastrar para o mesmo número 40199.

Além do tradicional SMS, algumas defesas civis estaduais e municipais também disponibilizam alertas por meio de canais como WhatsApp e Telegram, ampliando o alcance da comunicação.

Ao se cadastrar, você passa a receber avisos sobre chuvas fortes, alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e outros perigos relacionados ao seu endereço. As mensagens são curtas e objetivas, com o objetivo de permitir que a população tome medidas preventivas a tempo, como procurar um local seguro ou evacuar uma área de risco. O serviço é totalmente gratuito, tanto no envio da mensagem de cadastro quanto no recebimento dos alertas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

alerta defesa-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay