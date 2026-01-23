Assine
overlay
Início Trends
Cultura

Chuva em BH: 4 opções de passeios culturais para fazer na cidade

A chuva não precisa estragar o rolê; veja uma lista de museus e centros culturais para aproveitar o que a capital mineira tem de melhor

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
23/01/2026 16:48

compartilhe

SIGA
x
Chuva em BH: 4 opções de passeios culturais para fazer na cidade
A arquitetura icônica do Museu de Arte da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, é um dos atrativos para quem busca programas culturais em BH. crédito: Claiton Conto/ Pexels

A previsão de chuva em Belo Horizonte não precisa ser sinônimo de um dia perdido em casa. A capital mineira oferece um roteiro cultural vibrante, com opções que funcionam perfeitamente sob um céu cinzento e garantem um ótimo programa, seja sozinho, com amigos ou em família.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Longe de estragar o passeio, o tempo instável pode ser o convite ideal para explorar museus e centros culturais que, muitas vezes, ficam de fora da agenda nos dias de sol. Esses espaços oferecem refúgio, conhecimento e entretenimento, transformando um dia chuvoso em uma oportunidade.

Leia Mais

Para ajudar na escolha, preparamos uma seleção com quatro passeios que combinam arte, história e diversão para aproveitar o melhor da cidade, mesmo com chuva.

  1. Circuito Liberdade
    Considerado o maior complexo cultural do Brasil, o circuito reúne diversos espaços em prédios históricos na Praça da Liberdade. Entre os destaques estão o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com sua programação intensa de mostras; o Espaço do Conhecimento UFMG, ideal para famílias com seu planetário e exposições interativas; e o Memorial Minas Gerais Vale. É possível passar o dia inteiro explorando as atrações, muitas com entrada gratuita.

  2. Museu de Artes e Ofícios
    Localizado na Praça da Estação, o museu abriga um acervo impressionante sobre a história do trabalho e das profissões no Brasil. As instalações interativas e o vasto acervo de peças e ferramentas tornam a visita uma verdadeira viagem no tempo.

  3. Palácio das Artes
    Este importante polo cultural oferece um universo de possibilidades. Além dos grandes teatros, que recebem espetáculos de dança, música e teatro, o espaço conta com galerias de arte sempre abertas à visitação, com mostras de artistas renomados e novos talentos.

  4. Museu de Arte da Pampulha (MAP)
    Parte do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, o museu tem um acervo focado em arte moderna e contemporânea brasileira. Além das obras, a própria arquitetura do prédio, que já abrigou um cassino, vale a visita.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte chuvas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay