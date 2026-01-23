Chuva em BH: 4 opções de passeios culturais para fazer na cidade

A previsão de chuva em Belo Horizonte não precisa ser sinônimo de um dia perdido em casa. A capital mineira oferece um roteiro cultural vibrante, com opções que funcionam perfeitamente sob um céu cinzento e garantem um ótimo programa, seja sozinho, com amigos ou em família.

Longe de estragar o passeio, o tempo instável pode ser o convite ideal para explorar museus e centros culturais que, muitas vezes, ficam de fora da agenda nos dias de sol. Esses espaços oferecem refúgio, conhecimento e entretenimento, transformando um dia chuvoso em uma oportunidade.

Para ajudar na escolha, preparamos uma seleção com quatro passeios que combinam arte, história e diversão para aproveitar o melhor da cidade, mesmo com chuva.

Circuito Liberdade

Considerado o maior complexo cultural do Brasil, o circuito reúne diversos espaços em prédios históricos na Praça da Liberdade. Entre os destaques estão o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com sua programação intensa de mostras; o Espaço do Conhecimento UFMG, ideal para famílias com seu planetário e exposições interativas; e o Memorial Minas Gerais Vale. É possível passar o dia inteiro explorando as atrações, muitas com entrada gratuita. Museu de Artes e Ofícios

Localizado na Praça da Estação, o museu abriga um acervo impressionante sobre a história do trabalho e das profissões no Brasil. As instalações interativas e o vasto acervo de peças e ferramentas tornam a visita uma verdadeira viagem no tempo. Palácio das Artes

Este importante polo cultural oferece um universo de possibilidades. Além dos grandes teatros, que recebem espetáculos de dança, música e teatro, o espaço conta com galerias de arte sempre abertas à visitação, com mostras de artistas renomados e novos talentos. Museu de Arte da Pampulha (MAP)

Parte do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, o museu tem um acervo focado em arte moderna e contemporânea brasileira. Além das obras, a própria arquitetura do prédio, que já abrigou um cassino, vale a visita.

