Relembre todos os filmes brasileiros que já foram indicados ao Oscar

O cinema brasileiro fez história com o anúncio dos indicados ao Oscar 2026. O filme "O Agente Secreto" recebeu quatro indicações, incluindo a principal categoria de Melhor Filme, além de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Elenco. A cerimônia, que será realizada em 15 de março de 2026, coloca o Brasil novamente no centro das atenções da maior premiação do cinema mundial.

A conquista é um marco histórico, igualando o feito de "Cidade de Deus" (2004) como o filme nacional com mais indicações na história do Oscar. Além disso, Wagner Moura se tornou o primeiro ator brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Ator, coroando um ano de reconhecimento que já incluiu uma vitória no Globo de Ouro. Essas nomeações se somam a uma longa trajetória de produções nacionais que já disputaram a cobiçada estatueta dourada.

A busca pela estatueta de Melhor Filme Internacional

A jornada do cinema brasileiro no Oscar começou em 1963, com a indicação de "O Pagador de Promessas", de Anselmo Duarte. Décadas depois, o país voltou a ter representantes na principal categoria para produções estrangeiras com "O Quatrilho" (1996), "O Que É Isso, Companheiro?" (1998) e o aclamado "Central do Brasil" (1999).

Além da nomeação do longa, "Central do Brasil" marcou a história com a indicação de Fernanda Montenegro a Melhor Atriz, um feito inédito para uma artista latino-americana atuando em português. Já em 2004, "Cidade de Deus" surpreendeu ao receber quatro indicações, incluindo Melhor Diretor para Fernando Meirelles.

Documentários e animação em destaque

O Brasil também se destacou em outras categorias de longa-metragem. Na de Melhor Documentário, três produções foram indicadas ao longo dos anos: "Lixo Extraordinário" (2011), "O Sal da Terra" (2015) e "Democracia em Vertigem" (2020), mostrando a potência do cinema documental brasileiro.

No campo da animação, "O Menino e o Mundo" (2016), de Alê Abreu, encantou a Academia e concorreu à estatueta de Melhor Animação, competindo com grandes produções de estúdios internacionais e reforçando a criatividade do setor no país.

Outras indicações importantes

A lista de indicados brasileiros se completa com outras nomeações que merecem ser lembradas. O curta-metragem "Uma História de Futebol" concorreu em 1999, na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Além dos filmes, o país já teve indicações em categorias como Melhor Canção Original, como aconteceu com a música "Real in Rio", do filme "Rio" (2012), interpretada por Sérgio Mendes e Carlinhos Brown. Essas nomeações, somadas, constroem a rica relação do Brasil com o Oscar.

