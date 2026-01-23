O que é o Ibovespa e como ele é calculado? Entenda o índice

Frequentemente chamado de “termômetro” do mercado financeiro, o Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações mais negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3. Ele funciona como um resumo do comportamento do mercado, mostrando em um único número a variação média dos ativos mais importantes do país e refletindo o otimismo ou o pessimismo dos investidores.

O índice é composto por uma carteira teórica de ações, selecionada com base em critérios de liquidez e volume de negociação. Essa cesta de ativos não é fixa. A cada quatro meses, a bolsa de valores brasileira, a B3 revisa a composição do Ibovespa, podendo adicionar novas empresas que ganharam relevância ou remover outras que perderam representatividade no mercado.

Essa atualização garante que o índice se mantenha sempre atual e representativo da realidade econômica do Brasil. A variação da pontuação do Ibovespa ao longo do dia indica se, na média, as ações que o compõem estão se valorizando ou desvalorizando.

Quais são os critérios para uma ação entrar no Ibovespa?

Para uma empresa fazer parte dessa carteira teórica, suas ações precisam atender a uma série de requisitos definidos pela B3. O objetivo é incluir apenas os papéis com maior liquidez e peso no mercado. Os principais critérios são:

ter alto volume de negociação, estando entre os ativos que correspondem a 85% do índice de negociabilidade do mercado nos últimos doze meses;

possuir presença em pelo menos 95% dos pregões no período das três últimas carteiras, garantindo que a ação tenha negociações constantes;

não ser classificada como "penny stock", ou seja, seu valor não pode ser inferior a R$ 1,00 por ação;

representar no mínimo 0,1% do volume financeiro de todo o mercado à vista no período de um ano.

A pontuação do Ibovespa, como os 120 mil pontos frequentemente citados no noticiário, não representa um valor monetário direto, como reais ou dólares. Na verdade, os pontos são uma medida de variação. O índice partiu de uma base de 100 pontos em 1968, e a pontuação atual reflete o desempenho acumulado da carteira teórica de ações desde então, servindo como uma referência para a performance geral do mercado.

O peso de cada ação no cálculo do índice é proporcional ao valor de mercado das suas ações disponíveis para negociação. Por isso, empresas com maior valor de mercado, como Vale e Petrobras, costumam ter uma influência maior sobre as altas e baixas diárias do Ibovespa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.