Chuvas em MG: 5 destinos turísticos que exigem atenção redobrada

A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) coloca diversas cidades de Minas Gerais sob alerta de chuvas intensas, acendendo um sinal de atenção para quem planeja visitar os principais destinos turísticos do estado. O grande volume de água eleva o risco de trombas d'água em cachoeiras e deslizamentos de terra em áreas de serra, exigindo um planejamento cuidadoso por parte dos viajantes.

O fenômeno conhecido como "cabeça d'água" ou "tromba d'água" é uma das maiores preocupações. Ele ocorre quando uma chuva forte cai na nascente de um rio, causando um aumento súbito e violento do volume de água ao longo de seu curso. Mesmo que não esteja chovendo no local da cachoeira, o perigo pode chegar em poucos minutos, arrastando tudo pelo caminho.

Além disso, o solo encharcado em regiões montanhosas aumenta a possibilidade de deslizamentos, que podem interditar estradas e colocar em risco edificações em encostas. Por isso, alguns pontos turísticos famosos demandam cautela redobrada.

Destinos que exigem mais atenção

Embora os alertas meteorológicos sejam dinâmicos, algumas cidades com forte apelo ao ecoturismo são historicamente mais vulneráveis durante o período chuvoso e merecem atenção especial. Confira cinco delas:

Capitólio

Famosa por seus cânions e passeios de lancha no Lago de Furnas, a cidade exige monitoramento constante do nível da água. As cachoeiras da região podem apresentar trombas d'água, tornando perigosos os banhos e a permanência perto das margens.

Ouro Preto e Mariana

As cidades históricas, situadas em uma região de relevo acidentado, ficam vulneráveis a deslizamentos de terra. É fundamental ter atenção ao se deslocar pelas ladeiras e verificar as condições das estradas de acesso.

Serra do Cipó

O destino é um dos mais procurados por suas inúmeras cachoeiras e trilhas. O risco de cabeça d'água é iminente nos rios que cortam o parque, e o acesso a alguns pontos pode ser dificultado ou bloqueado pela defesa civil local.

Carrancas

Conhecida como a "terra das cachoeiras", a cidade atrai muitos turistas para seus poços e quedas d'água. A recomendação é evitar os banhos em dias de chuva e procurar informações com guias locais antes de iniciar qualquer passeio.

São Thomé das Letras

Localizada no alto de uma montanha, a cidade pode sofrer com estradas escorregadias e possíveis interdições. As trilhas para cachoeiras e grutas se tornam perigosas, com maior risco de quedas e deslizamentos.

Como se manter seguro

Para aproveitar a viagem sem colocar a vida em risco, algumas medidas simples são essenciais. Elas garantem que o passeio seja uma boa experiência, mesmo com o tempo instável.

Verifique a previsão do tempo e os alertas emitidos por órgãos oficiais, como o INMET e a Defesa Civil, antes e durante a viagem.

Nunca permaneça em rios ou cachoeiras se notar mudança na cor da água, aumento repentino do volume ou presença de galhos e folhas na correnteza.

Obedeça sempre à sinalização e às orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Evite áreas de encosta e, se estiver hospedado em uma, fique atento a qualquer sinal de movimentação de terra, como trincas em paredes ou no solo.

Informe-se com moradores ou guias locais sobre as condições de segurança dos atrativos antes de visitá-los.

Antes de pegar a estrada, é fundamental consultar os boletins mais recentes da Defesa Civil de Minas Gerais e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para confirmar as condições específicas da sua cidade de destino.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.