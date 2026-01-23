5 destinos baratos no Nordeste para viajar nas férias

Planejar as próximas férias no Nordeste não precisa ser sinônimo de gastar uma fortuna. A região, famosa por suas paisagens deslumbrantes, abriga destinos que combinam praias paradisíacas, ótima estrutura e preços que cabem no bolso. Muitos desses lugares ainda preservam um clima de tranquilidade, longe da agitação dos grandes centros turísticos.

Para quem busca uma viagem inesquecível sem comprometer o orçamento, conhecer essas opções é o primeiro passo. Elas provam que é possível desfrutar de sol, mar e cultura rica com um excelente custo-benefício. Pensando em 2026, selecionamos cinco paraísos que continuam oferecendo uma experiência completa e acessível para todos os perfis de viajantes.

Leia Mais

São Miguel dos Milagres (AL)

Conhecido como parte da Rota Ecológica dos Milagres, este destino alagoano é famoso por suas piscinas naturais de águas mornas e cristalinas. O diferencial de São Miguel dos Milagres está na atmosfera tranquila e nas pousadas charmosas, que oferecem uma alternativa mais intimista e econômica em comparação a vizinhos badalados como Maragogi.

Canoa Quebrada (CE)

A praia de Canoa Quebrada, no Ceará, é famosa por suas falésias avermelhadas e a energia vibrante da vila. O local atrai um público jovem e aventureiro, mas também agrada famílias que buscam diversão. Com uma vasta gama de hospedagens econômicas e restaurantes com preços justos, é um destino clássico que se mantém acessível e cheio de atrações, como os passeios de buggy.

Barra Grande (PI)

Na Rota das Emoções, o vilarejo de Barra Grande, no Piauí, encanta pelo charme rústico e pela tranquilidade. É um paraíso para os praticantes de kitesurf, graças aos ventos constantes, mas também para quem busca apenas relaxar em praias extensas e pouco movimentadas. A hospedagem e a alimentação têm valores mais baixos que em outros pontos da rota, tornando a visita uma escolha inteligente.

Itacaré (BA)

Localizada na Costa do Cacau, Itacaré é o destino ideal para quem ama a combinação de praias selvagens e Mata Atlântica preservada. A cidade baiana oferece trilhas que levam a praias perfeitas para o surfe e a cachoeiras refrescantes. A Rua da Pituba concentra a maior parte dos restaurantes e bares, com opções para todos os bolsos, além de diversas pousadas e hostels com bom preço.

São Miguel do Gostoso (RN)

Ainda pouco explorado por muitos turistas, São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, mantém um ar autêntico de vila de pescadores. O destino é perfeito para quem busca sossego e praias quase desertas. Com ventos fortes, também se tornou um polo para esportes como kitesurf e windsurf. A gastronomia local é um destaque, com frutos do mar frescos a preços convidativos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.