IPVA 2026 em MG: calendário, descontos e como pagar via Pix

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) já definiu as regras para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. Proprietários de veículos registrados no estado devem ficar atentos ao calendário, que começa em fevereiro e varia conforme o número final da placa. O pagamento pode ser feito com desconto em cota única, parcelado em até três vezes ou quitado via Pix.

Calendário do IPVA 2026 em MG

Atenção: As datas exatas de vencimento por final de placa devem ser confirmadas diretamente no site oficial da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG).

Leia Mais

A escala de pagamento da cota única ou da primeira parcela ocorre em fevereiro, entre os dias 9 e 13, variando conforme o final da placa. Para quem optar pelo parcelamento, a segunda parcela vencerá em março e a terceira em abril, encerrando o calendário.

Descontos e Isenções

O principal benefício para quem se organiza é o desconto de 3% concedido para o pagamento integral do imposto em cota única, dentro do prazo de vencimento de fevereiro. Contribuintes que participam do programa "Bom Pagador", por estarem com os débitos veiculares de 2024 e 2025 em dia, recebem um desconto adicional de 3%, totalizando 6% de abatimento.

Veículos com 20 anos ou mais de fabricação (fabricados em 2006 ou antes) são isentos do IPVA. Mesmo para os isentos, o pagamento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) é obrigatório para a emissão do documento de 2026.

Como pagar o IPVA via Pix

A forma mais prática para quitar o imposto é utilizando o Pix. Para isso, o contribuinte deve acessar o site da SEF-MG e gerar o QR Code, informando o número do Renavam do veículo. O pagamento pode ser feito pelo aplicativo de qualquer banco. Também é possível pagar nos caixas ou terminais de autoatendimento dos bancos credenciados, usando apenas o Renavam.

O atraso no pagamento do IPVA acarreta multa de 0,3% ao dia até o 30º dia, passando para 20% após esse período, além de juros baseados na taxa Selic. A inadimplência impede o licenciamento do veículo, que pode ser apreendido em fiscalizações de trânsito, com multa e pontos na carteira do motorista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.