CPF na nota em MG: como funciona e quais os benefícios de pedir?

Colocar o CPF na nota fiscal em Minas Gerais pode render prêmios em dinheiro que chegam a R$ 1 milhão. A iniciativa faz parte do programa Nota Fiscal Mineira, lançado em agosto de 2024 pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MG), e busca incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal em suas compras, o que ajuda a combater a sonegação e fortalece a arrecadação de impostos no estado.

O funcionamento é simples: a cada compra com o CPF informado, o consumidor gera automaticamente bilhetes eletrônicos para concorrer a sorteios semanais, mensais e anuais. Além de beneficiar o cidadão com prêmios, a prática promove a cidadania fiscal, garantindo que os tributos sejam recolhidos e aplicados em serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança.

Quais são os benefícios de pedir o CPF na nota?

Participar do programa oferece vantagens diretas tanto para o consumidor quanto para a sociedade. A principal delas é a chance de ganhar prêmios significativos em dinheiro. Os valores são distribuídos em diversas faixas, culminando em um grande prêmio sorteado periodicamente.

Além disso, o programa possui um viés social. No momento do cadastro, o participante pode indicar até três entidades sociais para apadrinhar. Caso seja premiado, as instituições indicadas também recebem um valor adicional, multiplicando o impacto positivo da ação. Se o participante não indicar nenhuma entidade, o sistema sorteia aleatoriamente uma instituição para receber o valor em caso de premiação. Os principais benefícios incluem:

Prêmios em dinheiro: sorteios regulares com valores que podem chegar a R$ 1 milhão.

Apoio a entidades sociais: possibilidade de indicar até três instituições para receber parte do prêmio.

Exercício da cidadania: contribuição para a fiscalização e o aumento da arrecadação de impostos.

Segurança nas compras: o registro do CPF na nota fiscal serve como um comprovante de aquisição.

Como se cadastrar e concorrer aos prêmios

Para concorrer, o primeiro passo é realizar um cadastro simples e gratuito no aplicativo ou no site oficial do Nota Fiscal Mineira, disponibilizado pela Sefaz-MG. É necessário informar dados pessoais básicos para criar uma conta e aceitar os termos do regulamento. Uma vez cadastrado, o único trabalho é lembrar de solicitar a inclusão do CPF em todas as notas fiscais de suas compras.

A geração de bilhetes é automática. A cada compra no valor entre R$ 0,01 e R$ 199 com CPF informado, o sistema gera até 5 bilhetes eletrônicos para os sorteios do período, dependendo do valor da transação. Não é necessário acumular valores ou realizar qualquer procedimento adicional após o cadastro. Os sorteios ocorrem com periodicidade semanal, mensal e anual, com resultados divulgados no aplicativo e no portal oficial. É importante ressaltar que os ganhadores são notificados exclusivamente pelo aplicativo, como medida de segurança contra golpes por SMS, WhatsApp ou e-mail.

