Previsão do tempo em BH: 5 passeios para fazer mesmo com chuva

A previsão do tempo indicou chuva para Belo Horizonte e o céu cinzento ameaça cancelar os planos? A capital mineira oferece um roteiro cultural rico e diversificado que não depende do sol para brilhar. Com opções que vão de museus interativos a mercados vibrantes, é possível montar um roteiro completo para aproveitar o dia, mesmo longe do sol.

Esqueça a ideia de ficar em casa. A chuva pode ser o convite perfeito para explorar espaços culturais incríveis, muitos deles com entrada gratuita. Separamos cinco passeios que garantem um ótimo programa e provam que a cidade não para quando a água resolve cair.

Leia Mais

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

Um clássico que nunca decepciona, o Centro Cultural Banco do Brasil está instalado em um prédio histórico na Praça da Liberdade. O CCBB sempre conta com exposições de arte de renome nacional e internacional, além de mostras de cinema e peças de teatro. A programação se renova constantemente, então sempre há algo novo para ver. O local ainda conta com uma cafeteria charmosa, ideal para uma pausa entre uma atração e outra.

Mais do Circuito Liberdade

O CCBB é apenas uma das atrações do Circuito Liberdade. Aproveite que já está na praça e explore outros espaços culturais do complexo, a maioria com entrada gratuita. Entre as opções estão o Memorial Minas Gerais Vale, com sua abordagem interativa sobre a história e a cultura do estado; o Espaço do Conhecimento UFMG, que une ciência e arte; e o Museu das Minas e do Metal. É possível passar horas explorando os prédios sem se preocupar com a chuva lá fora.

Mercado Central

Se a ideia é mergulhar na cultura local de um jeito mais sensorial, o Mercado Central é o destino certo. Seus corredores vibrantes são um convite para descobrir os aromas e sabores de Minas Gerais. Por lá, é possível provar queijos, cachaças, doces e o famoso fígado com jiló nos bares tradicionais. O ambiente é totalmente coberto e movimentado, garantindo uma experiência autêntica e animada.

Cinema de rua no Cine Belas Artes

Fuja do óbvio dos shoppings e aproveite para conhecer uma das salas do Cine Belas Artes. Considerado um patrimônio cultural da cidade, o cinema é conhecido por sua programação que mescla filmes do circuito comercial com produções alternativas e clássicos do cinema mundial. O ambiente é acolhedor e proporciona uma experiência cinematográfica mais intimista, perfeita para um dia chuvoso.

Palácio das Artes

O Palácio das Artes é outro gigante da cultura belo-horizontina que funciona como um refúgio perfeito em dias chuvosos. O complexo abriga o Grande Teatro Cemig, galerias de arte com exposições variadas e o Cine Humberto Mauro, que frequentemente oferece mostras gratuitas. A diversidade de atrações em um mesmo espaço permite que o visitante escolha o programa que mais lhe agrada, tornando o passeio dinâmico e completo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.