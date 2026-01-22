Quais são os primeiros sinais de um infarto? Saiba como identificar

Associar um infarto apenas àquela dor forte no peito, como vemos nos filmes, é um erro que pode custar caro. O ataque cardíaco muitas vezes se manifesta de formas sutis e variadas, que podem ser confundidas com problemas menos graves. Reconhecer esses sinais de alerta rapidamente é fundamental para buscar ajuda médica imediata e aumentar as chances de sobrevivência.

O sintoma mais comum é, de fato, o desconforto no peito. No entanto, raramente é uma dor aguda e pontual. A sensação costuma ser descrita como uma pressão, aperto, queimação ou peso no centro do peito, que pode durar alguns minutos ou ir e voltar. Essa dor pode se espalhar para outras partes do corpo.

É crucial entender que os sinais podem ser diferentes entre homens e mulheres. Enquanto a dor no peito é mais prevalente em homens, mulheres podem apresentar sintomas atípicos com mais frequência, como fadiga extrema, náuseas e dor nas costas ou no maxilar, o que pode levar a um diagnóstico tardio.

Sinais que vão além da dor no peito

Ficar atento a outros sintomas é essencial para uma identificação precoce. Muitas vezes, eles aparecem combinados, mas também podem surgir de forma isolada. Conheça os principais sinais de alerta:

Falta de ar: pode ocorrer com ou sem dor no peito e é um sintoma muito comum. A pessoa pode sentir dificuldade para respirar mesmo em repouso.

Dor em outras partes do corpo: o desconforto pode irradiar para os braços (especialmente o esquerdo), costas, pescoço, maxilar ou estômago.

Suor frio: uma transpiração intensa e repentina, sem motivo aparente, como calor ou esforço físico, é um forte indicativo.

Tontura ou vertigem: a sensação de que vai desmaiar, acompanhada de instabilidade, pode ser um sinal de que o coração não está bombeando sangue suficiente.

Náuseas e vômitos: sentir um mal-estar gástrico, semelhante a uma indigestão, também pode indicar um infarto, sendo mais frequente em mulheres.

Ao perceber um ou mais desses sinais em você ou em outra pessoa, a ação deve ser imediata. Lembre-se do ditado médico "tempo é músculo": quanto mais rápido o atendimento, menor o dano ao coração. Não espere para ver se os sintomas melhoram. A recomendação é ligar imediatamente para o serviço de emergência, como o SAMU (192), e não tentar ir ao hospital por conta própria, pois o atendimento especializado pode começar ainda no trajeto.

