Além da Medicina: Conheça Cursos de Destaque em Minas Gerais Avaliados pelo MEC

O estado se destaca em diversas áreas; saiba quais cursos de engenharia, direito e tecnologia de Minas Gerais são referência em qualidade no Brasil.

22/01/2026 14:09

Campus da UFMG, uma das instituições mineiras que se destacam pela infraestrutura e excelência em ensino superior. crédito: Reprodução/ Agência de Notícias UFMG

Minas Gerais é frequentemente lembrada pela excelência de suas faculdades de Medicina, mas o estado vai muito além. Diversos cursos de engenharia, direito e tecnologia se destacam nas avaliações do Ministério da Educação (MEC), consolidando o estado como um polo de ensino superior de alta qualidade em várias áreas do conhecimento.

As avaliações do MEC, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC), consideram o desempenho dos alunos no Enade, a qualificação do corpo docente e a infraestrutura, servindo como um guia para vestibulandos. É importante notar que os conceitos podem variar a cada ciclo avaliativo.

Engenharias: tradição e inovação

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se destaca como uma referência nacional, com diversas graduações em engenharia que historicamente recebem boas avaliações. Cursos como Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica são reconhecidos pela infraestrutura robusta e pela forte conexão com a pesquisa científica de ponta.

Esses cursos preparam profissionais para um mercado de trabalho competitivo, que exige capacidade analítica e de inovação. A formação sólida permite que os graduados atuem em setores estratégicos da indústria, desde a automação industrial até o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas.

Direito e Ciências Humanas

No campo das ciências humanas, o curso de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) é um dos que frequentemente figuram entre os mais bem avaliados do país. A formação, aliada a projetos de extensão que conectam os alunos à comunidade, contribui para seu reconhecimento.

Outras graduações, como Psicologia e Ciências Sociais em diferentes instituições federais do estado, também demonstram um elevado padrão de qualidade. O foco em pesquisa e o debate de temas contemporâneos são diferenciais importantes desses cursos.

Tecnologia e Formação Técnica

Quando o assunto é tecnologia, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) assume o protagonismo. Cursos como Engenharia de Computação e Sistemas de Informação são reconhecidos por um ensino alinhado às demandas do mercado de trabalho e focado na inovação.

A procura por profissionais de tecnologia segue em alta, e a formação de qualidade oferecida por instituições mineiras coloca seus egressos em uma posição vantajosa. O aprendizado prático e o estímulo ao empreendedorismo são pilares dessas graduações.

Outras áreas que também se destacam no estado com avaliações positivas incluem:

  • Agronomia: principalmente na Universidade Federal de Viçosa (UFV), uma referência nacional e internacional no setor.

  • Arquitetura e Urbanismo: com currículos que integram criatividade e técnica em instituições como a UFMG.

  • Ciências Biológicas: cursos que se beneficiam da rica biodiversidade do estado para pesquisa e ensino.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

