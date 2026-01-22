Além da Medicina: Conheça Cursos de Destaque em Minas Gerais Avaliados pelo MEC
O estado se destaca em diversas áreas; saiba quais cursos de engenharia, direito e tecnologia de Minas Gerais são referência em qualidade no Brasil.
compartilheSIGA
Minas Gerais é frequentemente lembrada pela excelência de suas faculdades de Medicina, mas o estado vai muito além. Diversos cursos de engenharia, direito e tecnologia se destacam nas avaliações do Ministério da Educação (MEC), consolidando o estado como um polo de ensino superior de alta qualidade em várias áreas do conhecimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As avaliações do MEC, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC), consideram o desempenho dos alunos no Enade, a qualificação do corpo docente e a infraestrutura, servindo como um guia para vestibulandos. É importante notar que os conceitos podem variar a cada ciclo avaliativo.
Leia Mais
Ensino superior: quais são as universidades públicas de Minas Gerais?
Futuro profissional: as melhores faculdades privadas de Minas Gerais
Curso de medicina em cidade mineira está entre os 6 melhores do Brasil
Engenharias: tradição e inovação
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se destaca como uma referência nacional, com diversas graduações em engenharia que historicamente recebem boas avaliações. Cursos como Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica são reconhecidos pela infraestrutura robusta e pela forte conexão com a pesquisa científica de ponta.
Esses cursos preparam profissionais para um mercado de trabalho competitivo, que exige capacidade analítica e de inovação. A formação sólida permite que os graduados atuem em setores estratégicos da indústria, desde a automação industrial até o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas.
Direito e Ciências Humanas
No campo das ciências humanas, o curso de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) é um dos que frequentemente figuram entre os mais bem avaliados do país. A formação, aliada a projetos de extensão que conectam os alunos à comunidade, contribui para seu reconhecimento.
Outras graduações, como Psicologia e Ciências Sociais em diferentes instituições federais do estado, também demonstram um elevado padrão de qualidade. O foco em pesquisa e o debate de temas contemporâneos são diferenciais importantes desses cursos.
Tecnologia e Formação Técnica
Quando o assunto é tecnologia, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) assume o protagonismo. Cursos como Engenharia de Computação e Sistemas de Informação são reconhecidos por um ensino alinhado às demandas do mercado de trabalho e focado na inovação.
A procura por profissionais de tecnologia segue em alta, e a formação de qualidade oferecida por instituições mineiras coloca seus egressos em uma posição vantajosa. O aprendizado prático e o estímulo ao empreendedorismo são pilares dessas graduações.
Outras áreas que também se destacam no estado com avaliações positivas incluem:
Agronomia: principalmente na Universidade Federal de Viçosa (UFV), uma referência nacional e internacional no setor.
Arquitetura e Urbanismo: com currículos que integram criatividade e técnica em instituições como a UFMG.
Ciências Biológicas: cursos que se beneficiam da rica biodiversidade do estado para pesquisa e ensino.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.