Além da poupança: 5 investimentos garantidos pelo FGC que você não conhecia

Eventuais liquidações de instituições financeiras pelo Banco Central frequentemente colocam o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) em evidência. Quando isso acontece, muitos clientes buscam a garantia para reaver seus recursos, mas o que nem todos sabem é que essa proteção, famosa por cobrir a caderneta de poupança, também se estende a outros investimentos que costumam ser bem mais rentáveis.

O FGC funciona como um seguro para o investidor. Se a instituição financeira onde o dinheiro está aplicado quebrar ou for liquidada, o fundo devolve os valores. A cobertura é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição, com um teto global de R$ 1 milhão, que se renova a cada período de quatro anos a partir do primeiro recebimento da garantia.

Conhecer essas outras opções é fundamental para quem busca mais rendimento sem abrir mão da tranquilidade. Diversificar para além da poupança pode acelerar seus objetivos financeiros com a mesma segurança.

5 investimentos com a proteção do FGC

1. CDB (Certificado de Depósito Bancário)

O CDB é um dos investimentos de renda fixa mais populares. Ao aplicar em um, você basicamente empresta dinheiro ao banco em troca de uma remuneração. Os rendimentos podem ser prefixados, pós-fixados (geralmente atrelados ao CDI) ou híbridos, e são uma alternativa direta à poupança.

2. LCI (Letra de Crédito Imobiliário)

Emitida para financiar o setor imobiliário, a LCI tem um grande atrativo: isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. Isso significa que o rendimento que você vê é o que de fato vai para o seu bolso. Assim como o CDB, também conta com a proteção do FGC.

3. LCA (Letra de Crédito do Agronegócio)

Similar à LCI, a LCA serve para captar recursos para o agronegócio. Ela compartilha a mesma vantagem da isenção de Imposto de Renda e a garantia do FGC, tornando-se outra excelente opção para diversificar a carteira com segurança e potencial de ganho superior à poupança.

4. LC (Letra de Câmbio)

Apesar do nome, não tem relação com moedas estrangeiras. A LC é emitida por financeiras. Por essas instituições terem um risco percebido maior que o dos grandes bancos, as LCs costumam oferecer taxas de retorno mais atraentes, sempre com a segurança do FGC.

5. RDB (Recibo de Depósito Bancário)

O RDB é muito parecido com o CDB, sendo também um depósito a prazo remunerado. A principal diferença é que o RDB é inegociável e intransferível, ou seja, você não pode vendê-lo a outro investidor antes do vencimento. Em troca dessa menor liquidez, pode oferecer rentabilidades um pouco maiores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.