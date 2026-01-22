Segurança em apps de encontro: 7 dicas para se proteger de golpes

Aplicativos de encontro se tornaram uma das principais formas de conhecer pessoas, mas a popularidade dessas plataformas também atraiu golpistas e criminosos. Navegar com segurança nesse ambiente digital é fundamental para evitar situações de risco, que podem ir de fraudes financeiras a crimes violentos.

A boa notícia é que os próprios aplicativos oferecem ferramentas e, com atenção a alguns detalhes, é possível reduzir drasticamente as chances de cair em uma cilada. Para transformar a busca por um novo relacionamento em uma experiência positiva, adotar algumas medidas de precaução pode fazer toda a diferença.

Confira sete dicas práticas para aumentar sua segurança ao usar apps de encontro:

Use as ferramentas de verificação: a maioria dos aplicativos oferece selos de perfil verificado. Dê preferência a interagir com pessoas que passaram por esse processo, que está se tornando cada vez mais robusto com a verificação facial, além da verificação por foto. Ferramentas como o "Face Check" do Tinder, por exemplo, usam vídeo para confirmar a identidade e se tornaram obrigatórias em algumas regiões. Isso ajuda a filtrar perfis falsos com alta eficácia. Faça uma videochamada antes do encontro: antes de marcar um encontro presencial, sugira uma breve chamada de vídeo. Essa é uma forma simples e eficaz de confirmar que a pessoa é quem diz ser e de sentir se há uma conexão real. A recusa em fazer a chamada já é um sinal de alerta. Pesquise um pouco sobre a pessoa: não se trata de uma investigação, mas uma checagem básica pode ajudar. Verifique se o nome e as fotos aparecem em outras redes sociais, como Instagram ou LinkedIn. Inconsistências entre os perfis podem indicar que algo está errado. Marque o primeiro encontro em local público: essa é uma regra de ouro. Escolha um café, um shopping ou um restaurante movimentado para o primeiro encontro. Evite locais isolados ou ir à casa da pessoa logo de cara. Um ambiente público oferece uma rota de saída segura, caso necessário. Compartilhe sua localização com alguém de confiança: sempre avise um amigo ou familiar sobre seus planos. Informe o nome da pessoa com quem vai se encontrar, o local e o horário. Muitos aplicativos já oferecem recursos próprios para isso, como a função "Compartilhar Meu Encontro". Além disso, usar o compartilhamento de localização em tempo real do seu celular é uma ótima camada extra de segurança. Fique atento aos sinais de alerta: golpistas costumam seguir um roteiro. Desconfie de declarações de amor muito rápidas, pedidos de dinheiro sob qualquer pretexto, histórias de vida muito dramáticas ou recusa em fornecer informações básicas. Confie na sua intuição. Mantenha a conversa no aplicativo: criminosos frequentemente tentam migrar a conversa para outros aplicativos, como o WhatsApp, o mais rápido possível. Fazer isso dificulta o rastreamento e a denúncia na plataforma original. Mantenha o diálogo no app de encontro até se sentir totalmente seguro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.