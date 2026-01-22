3 lugares no mundo que podem desaparecer com o aquecimento da Terra

O avanço das mudanças climáticas não é uma ameaça distante, mas uma realidade que já redesenha o mapa do mundo. O aumento da temperatura global acelera o derretimento de geleiras e a expansão térmica dos oceanos, resultando em uma elevação contínua do nível do mar. Esse fenômeno coloca em risco direto locais icônicos, desde ilhas paradisíacas a cidades com séculos de história.

Enquanto o planeta emite sinais cada vez mais claros de alerta, alguns destinos enfrentam a possibilidade real de desaparecer nas próximas décadas. A sobrevivência desses lugares depende de ações globais imediatas para frear o aquecimento da Terra. Conheça três locais que estão sob grave ameaça.

Ilhas Maldivas

Conhecido por suas praias de areia branca e águas cristalinas, o arquipélago das Maldivas, no Oceano Índico, é um dos países mais baixos do mundo. Com mais de 80% de suas ilhas situadas a menos de um metro acima do nível do mar, a nação é extremamente vulnerável à elevação das águas.

A erosão costeira já é um problema visível em muitas de suas ilhas habitadas. Projeções indicam que, se o ritmo atual do aquecimento global for mantido, grande parte do território pode se tornar inabitável e ficar submersa até o final deste século, ameaçando não apenas um destino turístico, mas a existência de toda uma nação.

Veneza, Itália

A histórica cidade de Veneza, um Patrimônio Mundial da UNESCO, luta uma batalha dupla contra as águas. Além de enfrentar a elevação do Mar Adriático, a cidade afunda lentamente sobre suas fundações de madeira. O resultado é a intensificação das inundações, conhecidas como "acqua alta".

O que antes era um evento esporádico tornou-se, nos últimos anos, uma ocorrência mais frequente e severa, inundando praças, igrejas e edifícios históricos. Embora projetos de engenharia, como o sistema de barreiras móveis (MOSE), estejam em operação para conter a maré, a ameaça de danos permanentes ao seu patrimônio cultural e arquitetônico continua a crescer.

Tuvalu

Localizado no Oceano Pacífico, Tuvalu é um pequeno país insular cuja existência está diretamente ameaçada. Formado por uma coleção de atóis de baixa altitude, seu ponto mais alto está a apenas poucos metros acima do nível do mar. Para sua população, a elevação das águas é uma crise existencial.

As marés altas já causam inundações regulares, contaminando fontes de água potável e destruindo plantações. Diante do risco iminente de submersão total, o governo de Tuvalu anunciou um projeto para criar uma versão digital do país, preservando sua história e cultura no metaverso, caso seu território físico desapareça.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.