IPTU 2026: planeje o pagamento em São Paulo, Rio e Belo Horizonte
Confira as regras confirmadas para a capital paulista e saiba o que esperar para o imposto no Rio e em BH com base nos calendários de anos anteriores.
Com a divulgação do calendário do IPTU 2026 em diversas cidades, muitos contribuintes de grandes capitais brasileiras já começam a se organizar para o pagamento do imposto. O planejamento antecipado é fundamental para aproveitar os descontos oferecidos na cota única ou para encaixar as parcelas no orçamento mensal sem sustos.
Para ajudar nessa organização, reunimos as principais informações sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano em algumas das principais capitais do país. Fique atento aos prazos e consulte sempre os canais oficiais do seu município.
São Paulo
Na capital paulista, o vencimento da primeira parcela ou da cota única do IPTU 2026 ocorre tradicionalmente no mês de fevereiro. Os contribuintes que optam pelo pagamento à vista contam com um desconto de 3% sobre o valor total do imposto.
Para quem prefere dividir, a prefeitura permite o parcelamento em até 10 vezes, sem juros. Os boletos são enviados pelos Correios ao longo de janeiro, mas também podem ser consultados e emitidos de forma online no portal oficial da Secretaria Municipal da Fazenda.
Rio de Janeiro
Embora o calendário oficial do IPTU 2026 para o Rio de Janeiro ainda não tenha sido divulgado, é possível se planejar com base no que ocorreu em anos anteriores. Tradicionalmente, a prefeitura oferece um desconto significativo para o pagamento em cota única, com vencimento no início de fevereiro.
O parcelamento também costuma ser uma opção, dividido em cerca de 10 cotas mensais. Para informações oficiais e atualizadas, os contribuintes devem consultar o portal Carioca Digital quando as datas forem anunciadas.
Belo Horizonte
Para os moradores de Belo Horizonte, a recomendação é acompanhar os canais da prefeitura, pois o calendário de 2026 ainda não foi confirmado. Com base em anos anteriores, a capital mineira costuma oferecer um desconto para a cota única com vencimento ainda em janeiro.
O parcelamento do valor total também é uma alternativa, geralmente em múltiplas parcelas mensais, com o primeiro vencimento em fevereiro. As guias de pagamento e informações detalhadas estarão disponíveis no site e no aplicativo oficial da prefeitura assim que forem liberadas.
