As melhores faculdades de Medicina em Minas, segundo avaliação do MEC

O estado tem sete cursos com nota máxima no país; veja o ranking das instituições mineiras com base nas notas oficiais do Ministério da Educação

21/01/2026 14:39

As melhores faculdades de Medicina em Minas, segundo avaliação do MEC
A Escola de Medicina da UFOP é uma das faculdades mineiras que se destacou com nota máxima (CPC 5) na avaliação do MEC. crédito: Reprodução/ UFOP

Escolher a faculdade de Medicina certa em Minas Gerais é um passo decisivo para quem sonha com a carreira médica. Para ajudar nessa tarefa, as avaliações oficiais do Ministério da Educação (MEC) servem como um guia confiável para medir a qualidade dos cursos em todo o país, especialmente com a proximidade dos vestibulares.

O principal indicador de qualidade usado pelo MEC é o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que combina diferentes fatores para gerar uma nota de 1 a 5. Ele considera o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a qualificação do corpo docente e a infraestrutura da instituição. Cursos com notas 4 e 5 são considerados de excelência. Com base nos dados mais recentes, é possível identificar as instituições que se destacam no estado.

Ranking das melhores faculdades de Medicina em Minas

As universidades públicas dominam as primeiras posições quando o assunto é qualidade de ensino em Medicina. O desempenho consistente dessas instituições reflete o investimento em pesquisa, hospitais universitários e corpo docente qualificado. Em Minas Gerais, sete cursos atingiram a nota máxima (CPC 5). Confira a lista:

  • Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): Consistentemente classificada com a nota máxima (CPC 5), é uma das mais prestigiadas do Brasil, reconhecida pela sua tradição e pelo complexo do Hospital das Clínicas.

  • Universidade Federal de Uberlândia (UFU): Também com nota máxima (CPC 5), destaca-se pela forte integração entre ensino, pesquisa e atendimento à comunidade na região do Triângulo Mineiro.

  • Universidade Federal de Viçosa (UFV): Avaliada com CPC 5, o curso de Medicina da UFV, embora mais recente que os de outras instituições tradicionais, já alcançou o patamar de excelência, com foco em metodologias de ensino ativas.

  • Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): Com nota máxima (CPC 5) em seus dois campi, em Juiz de Fora e Governador Valadares, a instituição é uma referência de formação sólida e qualidade no estado.

  • Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP): Com sede na cidade histórica, seu curso de Medicina também alcançou a nota máxima (CPC 5), reforçando a tradição da universidade em oferecer ensino de alta qualidade.

  • Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes): Única estadual na lista de excelência, a Unimontes também possui nota máxima (CPC 5), desempenhando um papel fundamental na formação de médicos para a região norte de Minas.

A excelência acadêmica e a infraestrutura robusta dessas universidades públicas são diferenciais importantes na preparação dos futuros médicos. Uma formação sólida, com acesso a hospitais-escola e projetos de pesquisa, é fundamental não apenas para obter um bom desempenho nas provas de residência médica, mas também para enfrentar os desafios complexos da profissão e contribuir com a saúde da população.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

