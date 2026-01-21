Além dos livros: 4 documentários sobre dinheiro que vão mudar sua vida

Se organizar financeiramente está entre as suas metas para 2026, mas a ideia de ler pilhas de livros sobre o assunto parece desanimadora, saiba que existe uma alternativa. As plataformas de streaming estão repletas de documentários que desvendam o universo do dinheiro de forma didática e, muitas vezes, mais envolvente que qualquer manual.

Essas produções abordam desde os perigos das dívidas e dos golpes financeiros até as estratégias de investimento e a importância de um consumo mais consciente. Com narrativas surpreendentes, elas transformam conceitos complexos em histórias fáceis de acompanhar e com lições valiosas para o dia a dia. Prepare a pipoca e confira quatro obras que podem mudar sua relação com as finanças.

O Golpista do Tinder (2022) : Disponível na Netflix, este documentário mostra o lado mais perigoso da falta de controle financeiro. Ao acompanhar a história de um homem que aplicava golpes milionários em mulheres, a produção serve como um alerta poderoso sobre fraudes, endividamento por impulso e a importância de proteger seu patrimônio. É uma aula sobre o que não fazer com seu dinheiro.

Explicando... O Dinheiro (2021) : Parte da aclamada série da Netflix, esta minissérie em cinco episódios explica de forma clara e direta temas como cartões de crédito, aposentadoria, ações e dívidas estudantis. Com animações e exemplos práticos, é o ponto de partida ideal para quem se sente perdido e precisa entender os conceitos básicos do mundo financeiro.

Como Lidar com o Dinheiro (2022) : Conhecido pelo título original "Get Smart with Money", este documentário da Netflix acompanha a jornada de quatro pessoas que recebem a mentoria de especialistas para alcançar seus objetivos financeiros em um ano. É uma produção inspiradora que mostra na prática como pequenas mudanças de hábito podem gerar grandes resultados, seja para quitar dívidas ou começar a investir.

Minimalismo: Um Documentário Sobre as Coisas Importantes (2015): Nem só de planilhas e investimentos vive a organização financeira. Esta obra propõe uma reflexão profunda sobre o consumismo e como a busca por uma vida com menos coisas pode, paradoxalmente, trazer mais liberdade financeira e pessoal. É uma visão diferente, focada em gastar menos e melhor. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

