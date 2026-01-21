Sonha ver a aurora boreal? 5 lugares no mundo para ver o fenômeno

A recente tempestade solar que pintou o céu em lugares inesperados desperta um sonho antigo em muita gente: ver de perto a aurora boreal. O fenômeno, que antes parecia restrito a documentários, ganhou o imaginário popular, especialmente porque estamos em um período de pico do ciclo solar, que aumenta a frequência e intensidade das luzes até meados de 2026.

Para quem planeja transformar essa vontade em realidade, a escolha do destino é fundamental. A melhor época para a observação vai de setembro a abril, sendo que o período de novembro a março oferece as noites mais longas e melhores condições. É recomendável planejar estadias de pelo menos 3 a 4 noites em cada destino e consultar aplicativos de previsão para aumentar as chances de avistamento.

Os melhores destinos para caçar a aurora boreal

1. Tromsø, Noruega: conhecida como a "capital da aurora boreal", a cidade está localizada bem no centro do cinturão de maior atividade do fenômeno. Além da localização privilegiada, Tromsø oferece excelente infraestrutura, com diversos passeios guiados que levam os turistas para longe da poluição luminosa, aumentando as chances de uma visão clara do espetáculo.

2. Reykjavík, Islândia: a Islândia oferece um cenário duplo. Além das luzes no céu, o país tem paisagens impressionantes, com vulcões, geleiras e gêiseres. A partir da capital, Reykjavík, é fácil contratar excursões de poucas horas que buscam os melhores pontos de observação. A experiência de ver a aurora sobre um campo de lava congelado é única.

3. Rovaniemi, Finlândia: imagine ver as luzes do norte na terra oficial do Papai Noel. Localizada na Lapônia, Rovaniemi combina a caçada à aurora com uma atmosfera mágica. A região é famosa por suas acomodações especiais, incluindo hotéis com iglus de vidro, que permitem assistir ao show de luzes do conforto do quarto, deitado sob o céu estrelado.

4. Fairbanks, Alasca (EUA): para uma experiência mais selvagem e com altíssimas chances de sucesso, Fairbanks é uma escolha certeira. A cidade fica sob o chamado "Oval Auroral", uma zona de intensa atividade onde a probabilidade de avistamento chega a 80% em noites claras. As noites costumam ser extremamente frias, mas também muito limpas, o que cria as condições perfeitas para uma visualização nítida.

5. Abisko, Suécia: este pequeno vilarejo na Lapônia sueca é famoso por ter um microclima especial. Graças às montanhas que o cercam, o local tem um "buraco azul", uma área de céu que tende a permanecer limpa de nuvens mesmo quando o tempo ao redor está ruim. Isso faz de Abisko um dos pontos mais confiáveis do mundo para ver a aurora boreal.

