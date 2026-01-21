Davos para além do Fórum: conheça os encantos da cidade na Suíça

Conhecida mundialmente por sediar o Fórum Econômico Mundial, a cidade de Davos, na Suíça, se transforma em um paraíso para turistas quando as discussões globais terminam. Localizada no coração dos Alpes suíços, a uma altitude de 1.560 metros, ela oferece uma combinação única de natureza exuberante, esportes de inverno e tranquilidade.

Longe dos ternos e das decisões políticas, Davos revela sua verdadeira vocação: ser um dos destinos de esqui mais renomados da Europa. A cidade atrai tanto iniciantes quanto atletas experientes para suas montanhas, que oferecem uma infraestrutura completa e paisagens de tirar o fôlego.

O que fazer em Davos no inverno

O principal atrativo durante a estação fria é, sem dúvida, o esqui e o snowboard. Com alta temporada de dezembro a março, a região conta com seis áreas de esqui distintas, sendo as mais famosas Parsenn e Jakobshorn. Juntas, elas somam mais de 300 quilômetros de pistas bem conservadas, com opções para todos os níveis de habilidade.

Além de deslizar pelas montanhas, os visitantes podem explorar trilhas de inverno para caminhadas, praticar patinação no gelo na maior pista natural da Europa ou se aventurar em corridas de tobogã. A cidade também oferece uma vida noturna agitada, com bares e restaurantes que servem o melhor da culinária alpina, como fondues e raclettes.

Atrações durante o verão

Quando a neve derrete, Davos se reinventa. As montanhas verdes se tornam o cenário perfeito para uma vasta rede de trilhas de caminhada e mountain bike, que pode chegar a 700 quilômetros dependendo da temporada e das rotas abertas. O Lago Davos, com suas águas cristalinas, vira um ponto de encontro para a prática de natação, vela e windsurf. É uma oportunidade de ver a mesma paisagem sob uma perspectiva completamente diferente, com um clima ameno e dias mais longos.

Quanto custa viajar para Davos?

Planejar uma viagem para este destino suíço exige organização financeira. Voos do Brasil para Zurique, o aeroporto internacional mais próximo, geralmente custam entre R$ 5.000 e R$ 8.000. De lá, é preciso pegar um trem de aproximadamente duas horas e meia até Davos. Uma dica para economizar no transporte público é adquirir o Swiss Travel Pass.

A hospedagem tem preços variados. É possível encontrar diárias em hotéis mais simples a partir de R$ 600, enquanto opções de luxo podem ultrapassar R$ 2.000. Para quem pretende esquiar, o passe diário para as montanhas custa, em média, R$ 450. A alimentação diária pode variar entre R$ 400 e R$ 700 por pessoa. É importante notar que estes são valores estimados, e os preços devem ser consultados próximo à data da viagem.

