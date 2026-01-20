As 5 multas de trânsito mais comuns no Brasil e como evitá-las

Milhares de motoristas brasileiros são multados todos os dias, e muitas dessas infrações poderiam ser facilmente evitadas com um pouco mais de atenção. Conhecer as autuações mais frequentes é o primeiro passo para dirigir com mais segurança e, claro, proteger o bolso. As penalidades vão desde pontos na carteira até valores que pesam no orçamento.

Liderando o ranking de forma isolada, o excesso de velocidade é a infração mais comum nas ruas e estradas do país. Em seguida, o uso do celular ao volante e o ato de estacionar em local proibido completam as principais causas de multas. A fiscalização eletrônica, com radares e câmeras, tem se tornado cada vez mais eficiente, com previsão de intensificação e regras mais rígidas a partir de 2026.

Para ajudar você a evitar dores de cabeça, preparamos uma lista com as cinco multas mais aplicadas no Brasil, seus respectivos valores e dicas práticas para não cair nessas armadilhas.

As 5 multas de trânsito mais comuns

Excesso de velocidade: A campeã absoluta de autuações. A infração é dividida em três categorias: até 20% acima do limite (média, R$ 130,16), de 20% a 50% (grave, R$ 195,23) e acima de 50% (gravíssima, R$ 880,41, com suspensão da CNH). A melhor forma de evitar é ficar atento à sinalização da via e usar aplicativos de GPS que alertam sobre os radares e limites de velocidade. Uso do celular ao volante: Manusear, segurar ou simplesmente olhar para o celular enquanto dirige é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47. Além do risco altíssimo de acidentes, a fiscalização para essa prática tende a se tornar ainda mais rigorosa. A dica é simples: coloque o celular no modo silencioso e fora do alcance. Se precisar usar o GPS, fixe o aparelho em um suporte adequado no painel do carro. Estacionar em local proibido: Uma infração comum nos centros urbanos, cujas penalidades variam. Parar em calçadas, por exemplo, é infração grave (R$ 195,23), enquanto ocupar vagas destinadas a idosos ou pessoas com deficiência é infração gravíssima (R$ 293,47). Antes de deixar o veículo, sempre verifique a sinalização para não ter uma surpresa desagradável. Avançar o sinal vermelho: Seja por pressa ou distração, furar o semáforo é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, e uma das principais causas de acidentes em cruzamentos. A recomendação é diminuir a velocidade ao se aproximar de um semáforo, mesmo que ele esteja verde, para ter tempo de reagir caso o sinal mude. Não usar o cinto de segurança: A regra vale para todos os ocupantes do veículo, inclusive os do banco de trás. O esquecimento custa uma multa de R$ 195,23 (infração grave) e, mais importante, coloca em risco a segurança de todos a bordo. Crie o hábito de só dar a partida no carro depois que todos estiverem com o cinto afivelado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.