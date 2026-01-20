Assine
Vacinação contra dengue: quem pode tomar a vacina de dose única e quando

A vacina brasileira de dose única foi aprovada pela Anvisa em novembro de 2025; saiba mais sobre qual será o prioritário e o cronograma de distribuição.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
20/01/2026 17:40

Vacinação contra dengue: quem pode tomar a vacina de dose única e quando
Frascos da Butantan-DV, a nova vacina contra a dengue que será distribuída pelo SUS a partir de 2026. crédito: Divulgação/ Governo de SP/ Agência SP

A nova vacina contra a dengue desenvolvida no Brasil, a Butantan-DV, foi aprovada pela Anvisa em 26 de novembro de 2025, representando um marco por ser o primeiro imunizante de dose única contra a doença no mundo. O Ministério da Saúde planeja iniciar a distribuição no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2026, após assinar um contrato para a aquisição inicial de 3,9 milhões de doses.

O imunizante é uma nova ferramenta crucial no combate à dengue, que em 2024 registrou um recorde histórico de 6,5 milhões de casos prováveis no país. Por ser de aplicação única, a vacina simplifica a logística e aumenta a chance de adesão da população, superando o desafio de campanhas que exigem múltiplas doses.

Para quem a vacina é indicada?

A Butantan-DV foi aprovada pela Anvisa para uma ampla faixa etária, de 12 a 59 anos. No entanto, a aplicação inicial pelo SUS será direcionada. O Ministério da Saúde definiu como público prioritário para as primeiras 1,3 milhão de doses os profissionais da Atenção Primária à Saúde, como agentes comunitários de saúde e de endemias.

Após essa fase, a estratégia prevê iniciar a imunização em adultos acima de 59 anos e, gradualmente, expandir para faixas etárias mais jovens, até chegar aos 15 anos. É importante destacar que o SUS já oferece, desde 2024, a vacina Qdenga (duas doses) para adolescentes de 10 a 14 anos, e a Butantan-DV se somará ao programa de imunização.

Como funcionará o cronograma?

A nova vacina de dose única ainda não está disponível nos postos de saúde. A previsão é que a aplicação comece em 2026, com uma ação-piloto em dois municípios: Botucatu (SP) e Maranguape (CE). A distribuição para outras regiões dependerá do avanço da produção.

A capacidade de produção inicial é limitada, mas a expectativa é que cerca de 30 milhões de doses sejam fabricadas no segundo semestre de 2026, por meio de uma parceria. O cronograma detalhado e os próximos públicos-alvo ainda serão divulgados oficialmente pelo governo.

Eficácia e segurança

Os estudos clínicos de fase 3, que contaram com mais de 16 mil voluntários em 14 estados brasileiros entre 2016 e 2024, demonstraram alta eficácia. A vacina apresentou 74,7% de eficácia geral para prevenir a dengue, 91,6% contra casos graves e 100% de proteção contra hospitalizações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

butantan-dv vacina-da-dengue

