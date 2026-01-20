Roteiro K-Pop em SP: um tour por locais da cultura coreana na cidade

A confirmação de três shows do grupo BTS no Brasil nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026 em São Paulo agitou a legião de fãs, que agora contam os dias para o reencontro. O local exato das apresentações ainda não foi divulgado oficialmente. Para entrar no clima e celebrar a cultura sul-coreana, São Paulo oferece um roteiro completo de experiências que transportam o público diretamente para Seul, sem sair da cidade.

O ponto de partida para qualquer fã de K-Pop é o bairro do Bom Retiro, na região central. Conhecido como o epicentro da comunidade coreana, suas ruas são repletas de restaurantes, lojas e cafés que respiram essa cultura. É o lugar ideal para vivenciar um dia imerso nos costumes e sabores do país.

Gastronomia para todos os gostos

A experiência gastronômica no Bom Retiro é diversificada. Os restaurantes de churrasco coreano, onde a carne é preparada na mesa pelo próprio cliente, são uma parada obrigatória. Além disso, pratos tradicionais como o bibimbap, o tteokbokki e o kimchi podem ser encontrados em diversos estabelecimentos, dos mais simples aos mais sofisticados.

Para quem busca um lanche rápido ou um doce diferente, os cafés do bairro oferecem desde bebidas criativas até o famoso bingsu, uma sobremesa gelada à base de raspadinha de leite. Os mercados locais também são uma atração, com prateleiras cheias de produtos importados, como salgadinhos, lamens e bebidas típicas.

Opções além do Bom Retiro

A imersão na cultura coreana não se limita a um único bairro. Localizado na Avenida Paulista, o Centro Cultural Coreano no Brasil é uma excelente opção para quem busca atividades educativas e exposições. A programação inclui aulas de idioma, culinária e eventos que promovem a música e o cinema do país.

Outra atividade popular entre os fãs são os noraebangs, as salas de karaokê privadas. Espalhados por diversos bairros de São Paulo, esses locais permitem que grupos de amigos cantem seus sucessos favoritos de K-Pop em um ambiente reservado e divertido, simulando uma das atividades de lazer mais comuns na Coreia do Sul.

Onde encontrar produtos de K-Pop

Encontrar álbuns, lightsticks (os bastões de luz oficiais dos grupos), photocards e outros produtos de K-Pop é uma missão fácil no bairro Liberdade. A região concentra lojas especializadas que se tornaram pontos de encontro para fãs da cultura asiática de forma geral. Nesses espaços, é possível encontrar itens de diversos grupos, incluindo lançamentos recentes.

