5 cidades pequenas e charmosas para conhecer em Portugal

Portugal vai muito além de Lisboa e Porto. Para quem busca uma experiência mais autêntica, o país revela tesouros em pequenas cidades que parecem ter parado no tempo. São vilarejos medievais, refúgios à beira-mar e paisagens rurais que oferecem um ritmo de vida tranquilo e uma imersão cultural genuína. Explorar esses destinos é uma oportunidade de fugir do turismo de massa e descobrir a verdadeira alma portuguesa.

Se você planeja uma viagem ou simplesmente gosta de sonhar com novos roteiros, prepare-se para conhecer cinco lugares que merecem um desvio no seu mapa. Cada um deles oferece uma atmosfera única, com ruas de pedra, casas caiadas e vistas de tirar o fôlego.

Óbidos

Cercada por muralhas medievais muito bem preservadas, Óbidos transporta qualquer visitante para outra época. Caminhar por suas ruelas estreitas, repletas de casas brancas com detalhes em azul e amarelo, é o principal programa. Não deixe de provar a Ginjinha de Óbidos, um licor de cereja servido em um copinho de chocolate. Localizada a cerca de 80 km ao norte de Lisboa, é uma parada obrigatória para quem explora a região.

Monsaraz

No coração do Alentejo, esta pequena vila no topo de uma colina oferece uma das vistas mais espetaculares de Portugal. De um lado, campos a perder de vista; do outro, o imenso lago Alqueva. As ruas de xisto e as casas brancas compõem um cenário perfeito para caminhadas sem pressa. O castelo de Monsaraz é o ponto ideal para admirar o pôr do sol.

Azenhas do Mar

Imagine uma aldeia de casas brancas construída em uma falésia, com o Oceano Atlântico batendo logo abaixo. Essa é Azenhas do Mar, um dos postais mais famosos da região de Sintra. O grande atrativo é a piscina oceânica natural, que se forma na base do penhasco. É um lugar para admirar a força da natureza e a beleza da arquitetura local integrada à paisagem.

Marvão

Situada no ponto mais alto da Serra de São Mamede, quase na fronteira com a Espanha, Marvão é uma fortaleza natural. A 860 metros de altitude, a vila oferece uma visão panorâmica impressionante. Suas muralhas e o imponente castelo são testemunhas de séculos de história. Explorar suas ruas silenciosas é como fazer uma viagem no tempo, com uma sensação de paz e isolamento.

Tavira

Considerada por muitos a cidade mais charmosa do Algarve, Tavira escapa da agitação de outros destinos da região. Cortada pelo rio Gilão, a cidade tem um centro histórico encantador, com sua ponte antiga, igrejas antigas e praças acolhedoras. Para um dia de praia, basta pegar um barco e ir até a Ilha de Tavira, um paraíso com longas faixas de areia branca e águas cristalinas.

