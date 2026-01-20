‘Cofres digitais’: como a tecnologia ajuda a proteger bens e senhas

Planejar o futuro envolve decisões sobre bens e saúde, mas uma pergunta ganha cada vez mais força: quem cuidará do nosso patrimônio digital? Com contas bancárias, redes sociais e documentos importantes armazenados online, a gestão dessas informações após a nossa partida ou em caso de incapacidade tornou-se um desafio. É nesse cenário que os ‘cofres digitais’ surgem como uma solução tecnológica para proteger senhas e organizar o legado digital.

Essas ferramentas funcionam como cofres virtuais seguros, onde é possível guardar desde senhas de e-mail e redes sociais até apólices de seguro, contratos e testamentos. A ideia é centralizar tudo o que é importante em um único ambiente criptografado, garantindo que apenas pessoas de confiança tenham acesso quando for necessário. O processo complementa medidas jurídicas como a autocuratela, que permite a uma pessoa escolher, ainda em plena capacidade, quem administrará seus bens se ela perder a condição de fazê-lo.

Ao contratar um serviço de cofre digital, o usuário cadastra suas informações sigilosas e nomeia um ou mais “herdeiros digitais”. O processo de liberação do acesso varia conforme o serviço, mas geralmente exige a comprovação da incapacidade ou do falecimento do titular, por meio de documentos como um atestado de óbito, para garantir que os dados permaneçam privados e intocados.

Opções para proteger seu legado digital

O mercado oferece diferentes tipos de serviços para quem busca organizar a vida digital. As opções vão desde aplicativos específicos para o planejamento de herança digital até funcionalidades já presentes em sistemas que usamos todos os dias.

Gerenciadores de senhas : plataformas populares como LastPass, 1Password e Bitwarden incluem recursos de acesso de emergência. Neles, é possível designar um contato de confiança que pode solicitar acesso ao seu cofre de senhas, muitas vezes após um período de inatividade pré-determinado por você.

Plataformas de legado digital: são serviços criados exclusivamente para essa finalidade, como My Life, My Legacy ou GoodTrust. Além de senhas, eles permitem armazenar documentos, vídeos, cartas de despedida e instruções claras sobre o que fazer com cada ativo digital, como encerrar um perfil em uma rede social ou transferir milhas aéreas.

Recursos nativos de sistemas: gigantes da tecnologia também oferecem soluções. O Google, por exemplo, possui o “Gerenciador de Contas Inativas”, que permite escolher o que acontece com seus dados após um tempo sem uso. Já a Apple oferece o “Contato Herdeiro” (Legacy Contact), que autoriza uma pessoa escolhida a acessar dados da conta iCloud após o falecimento do titular, mediante apresentação de documentação.

Adotar um cofre digital é uma forma de planejamento que traz tranquilidade. A medida evita que familiares enfrentem burocracias complexas para acessar informações financeiras ou simplesmente preservar memórias importantes. A tecnologia, nesse caso, atua como uma aliada para garantir que a vontade do titular seja cumprida de forma segura e organizada.

