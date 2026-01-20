Como calcular se o reajuste do seu salário superou a inflação

O recente reajuste das aposentadorias do INSS colocou em evidência uma dúvida que afeta todos os trabalhadores: o aumento recebido foi suficiente para vencer a inflação? A discussão sobre o poder de compra não se limita aos beneficiários da previdência e é crucial para qualquer pessoa que queira entender a saúde de suas finanças. A boa notícia é que você mesmo pode fazer essa conta de forma simples.

Para descobrir se o seu salário realmente aumentou, é preciso calcular o chamado ganho real. Esse indicador nada mais é do que o percentual de reajuste que excede a inflação acumulada no mesmo período. Se o seu aumento foi exatamente igual à inflação, seu poder de compra foi mantido. Caso tenha sido inferior, na prática, você perdeu capacidade de consumo, mesmo com um valor maior no contracheque.

Leia Mais

Como calcular o ganho real do seu salário

O cálculo é mais simples do que parece e pode ser feito em três etapas. Você precisará apenas do seu salário antigo, do novo e do índice de inflação do período, geralmente dos últimos 12 meses. O índice oficial do Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. Vale destacar que para benefícios do INSS, utiliza-se o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), enquanto o IPCA é a referência oficial para metas de inflação do país.

Primeiro, encontre o percentual de reajuste que você recebeu. A fórmula é a seguinte: divida o salário novo pelo antigo, subtraia 1 do resultado e multiplique por 100. Por exemplo, se seu salário passou de R$ 3.000 para R$ 3.180, o cálculo seria: [(3.180 / 3.000) - 1] x 100. O resultado é um reajuste de 6%.

O segundo passo é pesquisar a inflação acumulada nos 12 meses anteriores ao seu aumento. Suponha que, nesse período, o IPCA acumulado tenha sido de 4,5%. Com os dois percentuais em mãos, basta subtrair a inflação do seu reajuste.

Usando o exemplo anterior: 6% (reajuste) - 4,5% (inflação) = 1,5%. Isso significa que seu ganho real foi de 1,5%. Se o resultado for negativo, indica que seu salário não acompanhou a alta dos preços, resultando em perda de poder de compra.

Saber se o seu salário teve ganho real é fundamental para entender se você consegue comprar mais ou menos produtos e serviços do que antes. Essa análise permite um planejamento financeiro mais preciso e oferece uma base sólida para futuras negociações salariais, transformando um dado abstrato em uma ferramenta prática para o dia a dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.