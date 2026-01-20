6 passeios para fazer em BH em dias de chuva e aproveitar a cidade

A previsão de chuva para os próximos dias em Belo Horizonte não precisa ser sinônimo de programa cancelado. A capital mineira é rica em opções de lazer em ambientes fechados, perfeitas para quem busca diversão e cultura sem se preocupar com o mau tempo. De museus a cafés aconchegantes, a cidade oferece roteiros que transformam um dia cinzento em uma ótima oportunidade de passeio.

Explorar esses espaços é uma excelente maneira de conhecer mais sobre a história e a arte local, além de desfrutar da famosa hospitalidade mineira. Com alternativas para todos os gostos e bolsos, é possível montar um roteiro completo e aproveitar o que a cidade tem de melhor, mesmo debaixo de chuva.

Para ajudar você a planejar seu dia, preparamos uma lista com seis passeios que garantem um ótimo entretenimento.

Opções de lazer para dias chuvosos em BH

Circuito Liberdade: um dos mais importantes corredores culturais do país, o circuito reúne museus, centros culturais e espaços de exposição em prédios históricos na Praça da Liberdade. Lugares como o CCBB, o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal e o Espaço do Conhecimento UFMG oferecem programações ricas e totalmente protegidas da chuva, muitos com entrada gratuita. Mercado Central: um clássico belo-horizontino que funciona perfeitamente em dias chuvosos. Seus corredores cobertos abrigam uma infinidade de lojas, bares e restaurantes. É o lugar ideal para provar queijos, doces, cachaças e o famoso fígado com jiló, mergulhando nos aromas e sabores de Minas Gerais. Palácio das Artes: este complexo cultural é um universo de possibilidades. Além das grandes exposições de artes visuais, o espaço conta com teatros, salas de concerto e o Cine Humberto Mauro, um cinema com programação de alta qualidade e ingressos acessíveis. Dá para passar um dia inteiro por lá. Cafeterias especiais: a chuva combina com um bom café. Belo Horizonte possui um cenário crescente de cafeterias que servem grãos especiais em ambientes acolhedores. Escolha uma delas para ler um livro, trabalhar ou simplesmente observar o movimento enquanto desfruta de uma bebida quente. Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG: embora tenha uma grande área externa, o museu conta com exposições internas fascinantes, incluindo o famoso Presépio do Pipiripau, de Raimundo Machado de Azeredo. As estufas do jardim botânico também são uma ótima opção para se conectar com a natureza sem se molhar. Livrarias com café: perder a noção do tempo entre as prateleiras de uma boa livraria é um programa perfeito para um dia chuvoso. Muitas delas, espalhadas pela cidade, contam com um café integrado, criando o ambiente ideal para escolher seu próximo livro com calma e conforto. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.