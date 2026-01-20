Guia do Sisu 2026: como usar sua nota do Enem para entrar na faculdade

As inscrições para a maior edição da história do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já estão abertas. Estudantes de todo o Brasil têm até o dia 23 de janeiro de 2026 para concorrer a mais de 274 mil vagas em 136 instituições públicas de ensino superior. O processo é totalmente online e gratuito, realizado por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, e o resultado será divulgado em 29 de janeiro.

O sistema do Ministério da Educação (MEC) centraliza as vagas e classifica os candidatos com base nas notas do Enem. Para participar, é preciso ter concluído o ensino médio e obtido nota superior a zero na redação. Uma novidade importante é que o Sisu 2026 aceita as notas das edições de 2023, 2024 e 2025 do Enem, e o sistema seleciona automaticamente a edição com a melhor média ponderada para cada uma das duas opções de curso que o candidato pode escolher.

Passo a passo para a inscrição

O processo de candidatura é simples e intuitivo. Para garantir sua participação, basta seguir as etapas abaixo dentro do prazo estabelecido pelo MEC. Lembre-se que é possível alterar suas opções de curso quantas vezes quiser enquanto as inscrições estiverem abertas.

Acesse o portal oficial: o primeiro passo é entrar no site do Sisu e fazer o login com sua conta Gov.br, a mesma utilizada para ver o resultado do Enem. Confirme seus dados: ao entrar, o sistema irá recuperar automaticamente suas informações pessoais e a nota do Enem. Verifique se tudo está correto antes de prosseguir. Escolha os cursos: você pode pesquisar as vagas por nome do curso, instituição ou cidade. Ao encontrar o curso desejado, selecione-o como sua primeira ou segunda opção. Defina a modalidade de concorrência: para cada curso escolhido, você deve indicar se vai concorrer pelas vagas de ampla concorrência ou por uma das modalidades de cotas, caso se enquadre nos critérios.

Nesta edição, candidatos que optarem por cursos de licenciatura poderão contar com o incentivo do programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que oferece mais de 73 mil vagas nessa modalidade, visando a formação de novos professores.

Entendendo a nota de corte

A nota de corte é a pontuação mínima necessária para ficar entre os selecionados para um curso, considerando o número de vagas. Ela serve como uma referência e é atualizada uma vez por dia, sempre durante a madrugada. É fundamental acompanhar essa nota para avaliar suas chances de aprovação.

Se sua pontuação estiver abaixo da nota de corte do curso desejado, você pode trocar de opção para aumentar a probabilidade de ser selecionado. Estar acima da nota parcial não é uma garantia de aprovação, pois outros candidatos podem se inscrever com notas maiores até o último dia.

E depois do resultado?

Após o encerramento do período de inscrições, o MEC divulga o resultado da chamada regular. Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções poderá manifestar interesse em participar da lista de espera de um dos cursos. Essa etapa é importante para continuar concorrendo às vagas que surgem com a desistência de outros candidatos.

