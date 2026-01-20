Receba alertas de chuva e risco de enchente direto no seu celular

Com eventos climáticos extremos se tornando cada vez mais frequentes no Brasil, a prevenção é uma ferramenta essencial para proteger vidas. Saiba que é possível receber alertas de chuvas fortes, risco de enchentes e deslizamentos diretamente no seu celular, de forma gratuita, antes que o perigo se instale.

Esses avisos são enviados por órgãos oficiais e empresas de meteorologia, permitindo que você e sua família se preparem ou evacuem áreas de risco com antecedência. Ativar esses recursos é simples e pode fazer toda a diferença em situações de emergência climática.

Leia Mais

Como funciona o alerta da Defesa Civil

O principal serviço oficial é o da Defesa Civil Nacional, que funciona por SMS. O envio e o recebimento das mensagens são gratuitos e não consomem dados de internet ou créditos do celular. O sistema foi criado para alcançar o máximo de pessoas, incluindo quem não possui um smartphone ou está em uma área com sinal de internet instável.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua residência, ou de qualquer local de interesse, para o número 40199. É possível cadastrar mais de um CEP no mesmo celular, o que é útil para monitorar a casa de familiares, por exemplo.

Após o envio, você receberá uma mensagem de confirmação. A partir daí, sempre que houver um alerta de risco para a região cadastrada, como previsão de tempestades, granizo ou deslizamentos, o aviso chegará por SMS com orientações claras sobre como proceder.

Aplicativos de meteorologia também ajudam

Outra opção são os aplicativos de previsão do tempo, como Climatempo, AccuWeather e The Weather Channel. Muitos já vêm instalados nos smartphones ou podem ser baixados gratuitamente nas lojas de aplicativos para Android e iOS.

Esses apps enviam notificações push sobre mudanças climáticas bruscas e alertas de tempestades. A vantagem é que eles costumam oferecer informações mais detalhadas, como mapas de radar em tempo real, volume de chuva previsto e a duração estimada do evento.

Para ativar os alertas, acesse as configurações do seu aplicativo de preferência e procure pela seção de notificações. Habilite os avisos para "tempo severo" ou "alertas meteorológicos". É importante lembrar que os recursos e a precisão dos alertas podem variar conforme o aplicativo e a versão instalada.

Alertas de emergência no Android (Google)

Celulares com sistema Android possuem uma função nativa de "Alertas de emergência sem fio", projetada para emitir avisos sobre desastres naturais e outras ameaças. No entanto, sua operacionalização no Brasil para alertas climáticos da Defesa Civil ainda é limitada e depende de integrações com os órgãos oficiais.

Apesar disso, é válido verificar se a função está ativa no seu aparelho. Vá em "Configurações", procure por "Segurança e emergência" e depois por "Alertas de emergência". Se a opção estiver disponível, mantenha-a habilitada, pois ela pode ser usada futuramente para integrar os avisos oficiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.