Casa em ordem: como organizar a casa com o método dos 5 minutos

Manter a casa organizada parece uma tarefa sem fim para você? A boa notícia é que uma técnica simples, conhecida como método dos 5 minutos, pode transformar o caos em ordem sem exigir grandes esforços ou longas horas de faxina. A proposta é clara: se uma tarefa leva menos de cinco minutos para ser concluída, faça-a imediatamente.

Inspirado em conceitos de produtividade, como o sistema FlyLady, essa abordagem ataca diretamente a procrastinação, um dos principais gatilhos para o acúmulo de bagunça. Em vez de deixar para depois aquela louça do café da manhã ou a roupa jogada sobre a cadeira, a regra dos 5 minutos incentiva uma ação rápida que impede o problema de crescer.

Leia Mais

Com o tempo, a prática de resolver pequenas pendências de forma instantânea se torna um hábito. Isso não apenas mantém os ambientes mais arrumados no dia a dia, mas também reduz a carga mental associada a uma lista interminável de afazeres domésticos.

Como colocar em prática

O segredo para o sucesso do método é começar pequeno e focar em uma tarefa por vez. Embora o nome sugira cinco minutos, o tempo é flexível e pode ser adaptado para mais ou para menos, conforme a sua rotina. O importante é a ação imediata. Olhe ao redor do ambiente em que você está e identifique uma única ação que possa ser executada rapidamente. Não pense no cômodo inteiro, mas em um único ponto de desordem.

Ao incorporar essas micro-organizações na sua rotina, o esforço para manter tudo em ordem diminui drasticamente. A sensação de dever cumprido após cada pequena tarefa também serve como um estímulo para continuar. Confira algumas sugestões para aplicar o método ainda hoje:

Arrume a cama assim que levantar: essa ação cria uma sensação imediata de organização no quarto e leva menos de três minutos.

Lave a louça logo após a refeição: não deixe pratos e copos acumularem na pia. Lavá-los na hora evita uma tarefa maior mais tarde.

Limpe superfícies: passe um pano úmido na bancada da cozinha, na mesa de centro da sala ou na escrivaninha.

Guarde sapatos e casacos: ao chegar em casa, coloque imediatamente cada item em seu devido lugar.

Organize a correspondência: separe as contas e descarte envelopes e propagandas desnecessárias.

Leve o lixo para fora: não espere a lixeira transbordar. Essa é uma tarefa rápida que faz uma grande diferença.

Dobre a manta do sofá: ao final do dia, um gesto simples como este deixa a sala com um aspecto mais arrumado.

O verdadeiro poder da técnica está na constância. Pequenas ações diárias, quando somadas, têm um impacto muito maior do que uma grande faxina feita apenas uma vez por mês. O resultado é um lar consistentemente mais agradável e uma rotina com menos estresse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.