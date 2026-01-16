Assine
Roteiro de cinema em Los Angeles: onde ficam os locais do Globo de Ouro

Quer conhecer os cenários da temporada de premiações? Veja um guia com o hotel do evento, restaurantes frequentados por famosos e outros pontos turísticos

Hollywood Boulevard, um dos destinos mais procurados para quem busca conhecer Los Angeles. crédito: Luis La/ Pexels

A temporada de premiações em Hollywood coloca Los Angeles no centro das atenções, despertando o interesse de viajantes que sonham em conhecer os cenários dos grandes eventos. Com a cerimônia do Globo de Ouro movimentando a indústria do cinema, é possível montar um roteiro para visitar os locais que marcam a celebração e respirar um pouco do glamour que toma conta da cidade.

O ponto de partida de qualquer fã do prêmio é o hotel The Beverly Hilton, em Beverly Hills. É neste endereço icônico que a cerimônia de entrega dos troféus acontece há décadas. Embora o acesso ao salão principal seja restrito durante o evento, o hotel funciona normalmente no resto do ano, permitindo que turistas se hospedem, visitem seus restaurantes ou simplesmente conheçam o lobby que recebe as maiores estrelas do mundo.

Seguindo o roteiro, a Calçada da Fama é uma parada obrigatória. Localizada na Hollywood Boulevard, ela imortaliza nomes da indústria do entretenimento em suas estrelas de granito. Caminhar por ali é uma chance de encontrar os homenageados que frequentemente desfilam pelos tapetes vermelhos.

Na mesma região fica o TCL Chinese Theatre, um cinema histórico conhecido por suas estreias grandiosas e pelas marcas de mãos e pés de celebridades em seu pátio de cimento. O local preserva a atmosfera da era de ouro de Hollywood e continua sendo um ponto de encontro para eventos importantes.

Onde os famosos se encontram

Para uma experiência gastronômica com chance de encontrar alguma celebridade, restaurantes como o Craig's, em West Hollywood, são famosos por atrair artistas. O local é conhecido por sua atmosfera reservada e pratos clássicos da culinária americana, sendo um dos preferidos das estrelas após as premiações.

Outra opção é o Spago, do chef Wolfgang Puck, em Beverly Hills. O restaurante é um clássico frequentado pela elite de Hollywood e costuma ser o palco de festas exclusivas, especialmente durante a temporada de premiações.

O roteiro de luxo se completa na Rodeo Drive, a famosa rua de compras que concentra as grifes responsáveis pelos looks deslumbrantes do tapete vermelho. Passear por suas calçadas e observar as vitrines é como entrar no universo da moda que abastece o Globo de Ouro e outros eventos de gala.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

