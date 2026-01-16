Nota do Enem 2025: como usar seu resultado no Sisu, Prouni e Fies

Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), começa a corrida dos estudantes para garantir uma vaga no ensino superior. O resultado é a chave para os três principais programas de acesso à universidade do governo federal: Sisu, Prouni e Fies.

Cada um desses programas possui regras específicas, mas todos utilizam o desempenho no Enem 2025 como critério de seleção. Entender como funcionam é o primeiro passo para usar sua nota de forma estratégica. Fique atento aos prazos, que são curtos e ocorrem em momentos distintos.

Datas importantes

Fique atento ao calendário para não perder nenhuma inscrição:

Sisu: 19 a 23 de janeiro de 2026

Prouni: 26 a 29 de janeiro de 2026

Fies: o edital com as datas será divulgado em breve.

Sisu: a porta de entrada para universidades públicas

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o caminho para ingressar em universidades e institutos federais. A inscrição é gratuita e feita exclusivamente no portal oficial do programa. O candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência. A principal exigência para concorrer é não ter zerado a prova de redação.

Durante o período de inscrição, o sistema calcula diariamente a nota de corte para cada curso, com base na pontuação dos candidatos inscritos. Assim, é possível monitorar suas chances e, se necessário, alterar as opções de curso para otimizar a sua estratégia.

Prouni: bolsas em instituições privadas

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em faculdades particulares. Para concorrer, é preciso ter obtido ao menos 450 pontos na média das provas do Enem, nota superior a zero na redação e ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Além disso, é necessário atender aos critérios de renda: para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita deve ser de até 1,5 salário mínimo; para as parciais, de até 3 salários mínimos.

A inscrição é online e gratuita. O candidato pode escolher até duas opções de curso, turno e instituição, em ordem de preferência. O Prouni exige a comprovação das informações socioeconômicas após a pré-seleção.

Fies: financiamento para pagar a faculdade

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um empréstimo para ajudar a pagar as mensalidades de uma instituição privada. As exigências de nota são as mesmas do Prouni: média mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. O programa possui diferentes modalidades de contrato, adaptadas a diversas faixas de renda.

A principal modalidade, voltada para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos, oferece juro zero. O pagamento do financiamento começa apenas após a conclusão do curso, respeitando o limite de renda do formado.

É possível se inscrever no Sisu, Prouni e Fies ao mesmo tempo para aumentar as chances. Contudo, as regras não permitem acumular alguns benefícios: o candidato aprovado para uma vaga em instituição pública pelo Sisu não pode receber uma bolsa do Prouni. Caso seja selecionado nos dois, deverá optar por um. Já o Fies pode ser solicitado para complementar o valor da mensalidade de quem possui uma bolsa parcial (50%) do Prouni.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.