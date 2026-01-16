As 5 serpentes mais venenosas do mundo e onde elas são encontradas

Serpentes venenosas despertam fascínio e medo em igual medida. Espalhadas por diversos continentes, algumas espécies possuem peçonhas tão potentes que podem ser letais para um ser humano em questão de minutos. Conhecer as mais perigosas e saber como reagir em um encontro inesperado é fundamental para a prevenção de acidentes.

A potência de um veneno é um fator crucial para determinar o perigo de uma serpente. Essas substâncias complexas podem afetar o sistema nervoso (neurotoxinas), a coagulação do sangue (hemotoxinas) ou os tecidos do corpo (miotoxinas), resultando em consequências graves se não houver tratamento rápido.

As serpentes mais venenosas do mundo

A lista das espécies mais letais varia ligeiramente entre diferentes classificações, mas algumas são presença constante em todos os levantamentos, especialmente as da Austrália. Abaixo, listamos cinco delas, com base na toxicidade de seu veneno e no perigo que representam para os humanos.

1. Taipan-do-interior (Oxyuranus microlepidotus)

Considerada a serpente terrestre mais venenosa do mundo, vive nos desertos da Austrália. Seu veneno é uma mistura complexa de neurotoxinas, hemotoxinas e miotoxinas, capaz de matar um ser humano em menos de uma hora. Uma única picada contém veneno suficiente para matar mais de 100 homens adultos.

2. Mamba-negra (Dendroaspis polylepis)

Famosa pela velocidade e agressividade quando ameaçada, a mamba-negra habita as savanas da África. Seu veneno é predominantemente neurotóxico e age rapidamente no sistema nervoso e cardiovascular, podendo levar ao colapso em cerca de 45 minutos se a picada não for tratada imediatamente com o soro antiofídico.

3. Krait-malasiana (Bungarus candidus)

Encontrada no Sudeste Asiático e na Indonésia, esta serpente de hábito noturno possui um veneno com neurotoxinas extremamente potentes. A picada é muitas vezes indolor, o que faz com que a vítima demore a procurar ajuda. O veneno causa paralisia muscular e falência respiratória.

4. Cobra-real (Ophiophagus hannah)

É a maior serpente peçonhenta do mundo, podendo atingir seis metros de comprimento. Vive nas florestas da Índia e do Sudeste Asiático. Embora seu veneno não seja o mais tóxico da lista, ela compensa injetando um grande volume de peçonha em uma única picada, o suficiente para derrubar um elefante.

5. Cobra-marrom-oriental (Pseudonaja textilis)

Encontrada em grande parte do leste da Austrália, esta serpente é responsável pela maioria das mortes por picada de cobra no país. Seu veneno é uma potente combinação de neurotoxinas e coagulantes, que causam paralisia e hemorragias. A proximidade com áreas populosas e seu temperamento defensivo a tornam extremamente perigosa.

O que fazer ao encontrar uma serpente peçonhenta

Encontros com cobras venenosas são raros, mas saber como agir pode salvar vidas. A principal orientação é nunca tentar interagir com o animal. Siga estes passos básicos para garantir sua segurança:

Mantenha a calma e evite movimentos bruscos que possam assustar o animal.

Afaste-se lentamente, dando espaço para que a serpente siga seu caminho.

Não tente capturar, encurralar ou matar a cobra. A maioria dos acidentes ocorre durante tentativas de manuseio.

Em caso de picada, procure imediatamente o atendimento médico mais próximo e, se possível, tente identificar a serpente por foto para facilitar a escolha do soro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.