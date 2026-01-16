Onde comer o melhor torresmo de BH: um roteiro por 4 botecos clássicos

Belo Horizonte e seus botecos são quase sinônimos, e poucas iguarias representam tão bem essa cultura quanto um bom torresmo. Crocante por fora, macio por dentro e com o tempero certo, encontrar a porção perfeita pode ser uma verdadeira missão para moradores e turistas. O petisco, que harmoniza perfeitamente com cerveja gelada ou cachaça, é um clássico absoluto na capital mineira.

Para facilitar essa busca, preparamos um roteiro com quatro lugares imperdíveis na cidade para quem não abre mão de um torresmo de respeito. A seleção inclui desde os mais tradicionais até versões com um toque especial, provando que sempre há espaço para inovar.

Bar do Zezé

Localizado no bairro Barreiro, este é um templo para os amantes da boa comida de boteco. O famoso torresmo de barriga do Bar do Zezé é conhecido por suas camadas equilibradas de carne e gordura, cobertas por uma pururuca que estala a cada mordida. A porção é generosa e chega à mesa sequinha, ideal para ser apreciada sem pressa.

Bar do Antônio (Pé de Cana)

Com décadas de história no bairro Funcionários, o Bar do Antônio é uma instituição em Belo Horizonte. Seu torresmo, cortado em cubos maiores, é um dos carros-chefe da casa. Frito na hora, ele é servido quente e crocante, sendo uma companhia clássica para a cerveja sempre gelada do lugar. É o tipo de petisco que justifica a fama do bar.

Patorroco

Conhecido por sua cozinha criativa no bairro Prado, o Patorroco não decepciona quando o assunto é torresmo. A versão de lá, chamada de "Torresmão Prensado", é preparada lentamente, resultando em uma textura única que desmancha na boca, mas com a pele pururucada por cima. Frequentemente, é acompanhado por um molho especial que complementa o sabor.

Rei do Torresmo

O nome já entrega a especialidade. Localizado no Mercado Central, um dos pontos turísticos e gastronômicos mais importantes de BH, o bar é uma parada obrigatória. Aqui, o foco é na tradição: um torresmo de balcão, simples, direto e executado com maestria. Perfeito para uma parada rápida durante as compras ou para abrir o apetite antes do almoço.

