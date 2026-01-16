Rede de apoio: onde mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda

Mulheres em situação de violência contam com uma rede de apoio gratuita e sigilosa em todo o Brasil. Os canais de ajuda oferecem desde a denúncia imediata até o acolhimento psicológico e jurídico, garantindo suporte em diferentes etapas para romper o ciclo de agressão. Conhecer esses serviços é o primeiro passo para buscar proteção e reconstruir a vida.

O principal canal de denúncia é o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. O serviço, realizado por uma equipe composta exclusivamente por mulheres, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a ligação é gratuita de qualquer telefone do país. O atendimento também está disponível em Libras. Além de registrar denúncias, a central orienta sobre os direitos da mulher e indica os serviços mais próximos de sua localidade.

O contato com o Ligue 180 também pode ser feito por meio do WhatsApp, enviando uma mensagem para o número (61) 99610-0180, ou por e-mail através do endereço central180@mulheres.gov.br. O sigilo da denunciante é sempre preservado.

Atendimento presencial e especializado

Para o registro formal da ocorrência e solicitação de medidas protetivas de urgência, a mulher deve procurar uma Delegacia de Polícia. As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) são as mais indicadas, pois contam com equipes preparadas para um atendimento humanizado e focado em crimes de gênero.

Outra estrutura fundamental são as Casas da Mulher Brasileira. Disponíveis em algumas capitais e cidades do país, esses espaços reúnem, em um só lugar, diversos serviços essenciais: delegacia, juizado, promotoria, defensoria pública, além de equipes para apoio psicossocial, acolhimento, orientação para autonomia econômica e brinquedoteca para as crianças.

Apoio jurídico e psicológico

Os Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAMs) oferecem suporte psicossocial e jurídico continuado. O objetivo é fortalecer a mulher para que ela consiga sair da situação de violência. As equipes auxiliam no processo de superação do trauma e na busca por seus direitos.

A Defensoria Pública do seu estado também é um recurso importante. O órgão oferece assistência jurídica gratuita para mulheres que não podem pagar por um advogado, atuando em processos de divórcio, guarda dos filhos e solicitação de medidas protetivas.

Em muitos municípios, a Patrulha Maria da Penha, realizada pela Polícia Militar ou Guarda Municipal, fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas, garantindo que o agressor mantenha distância da vítima.

É fundamental lembrar que, em casos de emergência imediata ou risco de vida, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

