Caiu em um golpe financeiro? Saiba como rastrear o dinheiro e denunciar

Cair em um golpe financeiro é desesperador, mas o tempo é seu maior aliado para tentar recuperar o dinheiro. As primeiras horas após a transação são cruciais e exigem ações imediatas. O primeiro passo é sempre contatar seu banco e, em seguida, registrar um boletim de ocorrência.

Agir com rapidez aumenta as chances de bloquear a quantia antes que os golpistas consigam movimentá-la. Tenha em mãos todos os detalhes da transação, como valor, data, hora e os dados de quem recebeu o dinheiro. Reúna também prints de conversas e qualquer outra prova da fraude.

Fale com seu banco imediatamente

Utilize os canais oficiais de atendimento do seu banco, como o chat do aplicativo ou o telefone que fica no verso do seu cartão. Informe que você foi vítima de um golpe e peça o bloqueio imediato da transação, do cartão ou do acesso ao aplicativo, se necessário.

Para golpes aplicados via Pix, existe um recurso específico chamado Mecanismo Especial de Devolução (MED). Ao acionar o MED junto ao seu banco, a instituição que recebeu o dinheiro é notificada para bloquear o valor na conta do suspeito. O banco tem até 7 dias para analisar o caso e, se confirmada a fraude, a devolução ocorre em até 96 horas, mas o sucesso do ressarcimento depende da existência de saldo na conta do golpista. É importante agir rápido: o prazo para solicitar o MED é de até 80 dias corridos após a transação. Vale destacar que o mecanismo cobre apenas fraudes, não erros de digitação ou arrependimento de compras, e sua versão aprimorada, o MED 2.0, está em operação obrigatória desde 2 de fevereiro de 2026.

Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.)

O boletim de ocorrência é o documento oficial que formaliza a denúncia do crime. Ele é fundamental para a investigação policial e também solicitado pelos bancos durante o processo de contestação da transação. Hoje, a maioria dos estados brasileiros permite que o registro seja feito de forma online.

No site da Polícia Civil do seu estado, procure pela opção de delegacia virtual. Ao preencher o formulário, seja o mais detalhista possível. Inclua os dados do beneficiário da transação, números de telefone, perfis de redes sociais e anexe todas as provas que você conseguiu reunir.

Cuidados adicionais após a fraude

Além de contatar o banco e registrar o B.O., é importante tomar outras precauções para se proteger. Se você compartilhou senhas ou dados pessoais, altere imediatamente as credenciais de e-mails, redes sociais e outros serviços online.

Também comunique o golpe às plataformas onde ele ocorreu, como aplicativos de mensagens ou redes sociais, para que o perfil do golpista seja denunciado e removido. Monitore seu extrato bancário e faturas de cartão com atenção nos dias seguintes para identificar qualquer outra movimentação suspeita.

