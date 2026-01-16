Onde comer feijão tropeiro em BH: guia com lugares tradicionais

Em Belo Horizonte, o feijão tropeiro é mais do que um prato: é parte da identidade cultural da cidade. A receita, que une feijão, farinha de mandioca, linguiça, torresmo e ovos, representa uma tradição que passa de geração em geração. Com a crescente valorização da culinária regional, encontrar um tropeiro autêntico se tornou um programa obrigatório para moradores e turistas.

Para ajudar nessa busca, preparamos um roteiro com lugares que servem versões memoráveis do prato na capital mineira. A seleção passeia por diferentes estilos, do clássico ao de boteco, garantindo uma experiência completa para todos os gostos.

4 lugares para provar um tropeiro de respeito

Tropeiro do 13: o clássico que saiu do estádio

Não há como falar de tropeiro em BH sem citar a tradição do Estádio Mineirão. Por décadas, o famoso "Tropeiro do 13" foi a refeição obrigatória dos torcedores. Após a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014, o bar se mudou, mas levou consigo a receita original e a fama. Hoje, para provar esse patrimônio da cidade, o endereço é o bairro Planalto. A receita é simples, direta e focada no sabor que conquistou gerações.

Endereço: Av. General Olímpio Mourão Filho, 190 - Planalto

Dona Lucinha: tradição à mesa

Para quem busca uma experiência completa na cozinha mineira em um ambiente mais tradicional, o restaurante Dona Lucinha é uma referência. Conhecido por preservar as receitas de raiz, o local oferece um tropeiro autêntico, preparado com esmero e ingredientes de qualidade. É a escolha ideal para um almoço que celebra a rica gastronomia do estado.

Endereço: Rua Padre Odorico, 38 - Savassi

Bar do Sidney: o tropeiro premiado

Localizado no bairro Rio Branco, o Bar do Sidney é um clássico boteco que se orgulha de seu feijão tropeiro, inclusive já premiado em festivais gastronômicos da cidade. Servido em porções generosas, é perfeito para dividir com os amigos acompanhado de uma cerveja gelada. O local prova que um bom tropeiro muitas vezes está nos lugares mais simples e acolhedores.

Endereço: Av. Augusto dos Anjos, 222 - Rio Branco

Mercado Central: imersão cultural e gastronômica

Comer um tropeiro no Mercado Central é uma imersão na cultura de Belo Horizonte. Em meio à agitação dos corredores e ao aroma dos produtos frescos, diversos restaurantes e bares servem o prato. A grande vantagem é a garantia de ingredientes sempre frescos e um sabor que reflete a alma da culinária local, sendo uma parada obrigatória para qualquer turista ou morador.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.