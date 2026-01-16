Além da aposentadoria: 5 outros benefícios do INSS que você não conhecia

A divulgação do calendário de pagamentos do INSS para 2026 movimenta o planejamento financeiro de milhões de brasileiros. No entanto, a Previdência Social vai muito além das aposentadorias e pensões. Existem diversos outros benefícios, com valores e regras atualizados para 2026, que garantem proteção ao trabalhador e sua família em momentos de necessidade, mas que nem todos conhecem.

Saber quais são esses direitos é fundamental para garantir o amparo em situações como o nascimento de um filho, uma doença que impede o trabalho ou até mesmo a reclusão de um familiar. Muitos desses auxílios não exigem um longo tempo de contribuição, mas possuem regras específicas que precisam ser observadas.

Conheça 5 benefícios além da aposentadoria

Salário-maternidade

Este benefício é pago a pessoas que se afastam do trabalho por motivo de nascimento de filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Têm direito as trabalhadoras com carteira assinada, contribuintes individuais (incluindo MEI), desempregadas que mantêm a qualidade de segurada, empregadas domésticas e seguradas especiais (rurais).

Auxílio-reclusão

Destinado aos dependentes do segurado de baixa renda que está preso em regime fechado. É importante esclarecer que o valor não é pago ao detento, mas sim à sua família para garantir o sustento. Para ter direito, o último salário de contribuição do segurado preso deve estar dentro do limite de baixa renda estabelecido pelo governo anualmente (R$ 1.980,38 em 2026). O valor do benefício para a família é de um salário mínimo.

Pensão por morte

Concedida aos dependentes do segurado que faleceu, seja ele aposentado ou não. Os principais dependentes são cônjuges ou companheiros, filhos de até 21 anos (ou de qualquer idade, se inválidos ou com deficiência) e pais ou irmãos que comprovem dependência econômica. A duração do benefício para o cônjuge varia conforme a idade e o tempo de união.

Benefício por incapacidade temporária

Conhecido popularmente como auxílio-doença, é pago ao segurado que fica temporariamente incapaz de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos em razão de doença ou acidente. A concessão depende de perícia médica do INSS, que avaliará a incapacidade. Para a maioria dos casos, é exigida uma carência de 12 contribuições mensais.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Garante um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios de se sustentar ou de serem sustentados pela família. Por ser um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o INSS para recebê-lo. O BPC também não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.

Para solicitar qualquer um desses benefícios ou obter mais informações, o cidadão pode utilizar os canais oficiais da Previdência Social, como o portal ou aplicativo Meu INSS e a central telefônica 135.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.