O que fazer em BH com chuva? 5 passeios incríveis para dias nublados

A chuva chegou a Belo Horizonte e frustrou os planos de quem pretendia aproveitar o dia ao ar livre. No entanto, um tempo nublado não é motivo para cancelar o roteiro na capital mineira. A cidade oferece uma variedade de opções de lazer em espaços fechados, que garantem entretenimento e cultura para todos os gostos.

De museus interativos a mercados vibrantes, é possível montar um roteiro completo sem se preocupar com o guarda-chuva. Essas alternativas permitem que moradores e turistas explorem o que a cidade tem de melhor, transformando um dia cinzento em uma oportunidade de novas descobertas.

Opções de passeios para dias chuvosos em BH

1. Explorar o Circuito Liberdade

Considerado um dos maiores complexos culturais do Brasil, o Circuito Liberdade é um destino perfeito para dias de chuva. Seus espaços são antigos prédios públicos transformados em museus e centros culturais, como o CCBB, o Memorial Minas Gerais Vale e o Espaço do Conhecimento UFMG. A maioria tem entrada gratuita ou a preços simbólicos, mas vale a pena conferir a necessidade de agendamento prévio em alguns locais.

2. Visitar o Mercado Central

Um clássico de Belo Horizonte que nunca perde o charme. Totalmente coberto, o Mercado Central é uma imersão nos sabores e na cultura de Minas Gerais. Seus corredores abrigam desde queijos e cachaças artesanais até restaurantes tradicionais. É o lugar ideal para provar o famoso fígado com jiló ou simplesmente passear e sentir a energia da cidade.

3. Aconchegar-se em um café charmoso

A chuva combina com uma bebida quente e um bom livro. Bairros como Savassi e Lourdes são repletos de cafeterias aconchegantes, perfeitas para uma pausa relaxante. Escolha um lugar com uma vitrine de doces e salgados e aproveite o momento para desacelerar, conversar ou colocar a leitura em dia enquanto a chuva cai lá fora.

4. Mergulhar na cultura do Palácio das Artes

O maior centro de produção cultural de Minas Gerais oferece uma programação diversificada que inclui exposições de artes visuais, peças de teatro e sessões de cinema. O complexo do Palácio das Artes é um refúgio para os amantes da arte, onde é possível passar horas explorando diferentes formas de expressão sem sair do mesmo lugar.

5. Aproveitar um shopping center

Para quem busca praticidade, os shoppings da cidade, como o BH Shopping ou o Pátio Savassi, são uma solução completa. Além de uma grande variedade de lojas, eles oferecem praças de alimentação com diversas opções gastronômicas e complexos de cinema, garantindo um dia inteiro de atividades em um ambiente climatizado e protegido da chuva.

