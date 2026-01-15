Sabores sobre trilhos: a gastronomia nas viagens de trem pelo Brasil

As viagens de trem pelo Brasil oferecem mais do que paisagens deslumbrantes, proporcionando também uma imersão na culinária local. Seja com lanches servidos a bordo ou com pratos típicos nos restaurantes das cidades de destino, a gastronomia se torna parte fundamental da experiência sobre trilhos.

Essa combinação de turismo e sabores atrai passageiros que buscam uma jornada completa. Enquanto se admira a vista pela janela, é possível conhecer iguarias que contam a história e a cultura de cada região, transformando o trajeto em uma memória afetiva e saborosa.

Sabores de Minas Gerais

Na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), uma das poucas que ainda realiza viagens diárias de longa distância para passageiros, o serviço de bordo é um ponto de apoio importante. Nos vagões-lanchonete e restaurante, os passageiros encontram opções de lanches, salgados e refeições simples para o percurso.

Embora não seja um cardápio focado em alta gastronomia, os itens disponíveis permitem que os viajantes provem um pouco do gostinho mineiro enquanto atravessam as belas paisagens do interior, tornando a viagem mais confortável e saborosa.

A culinária do Paraná nos trilhos

O passeio de trem da Serra Verde Express, que liga Curitiba a Morretes pela Serra do Mar, oferece uma das experiências gastronômicas mais famosas do país. A grande estrela, no entanto, é saboreada no destino: o barreado, prato típico do litoral paranaense.

Ao chegar em Morretes, os passageiros são convidados a provar a iguaria em restaurantes locais. O prato consiste em um cozido de carne bovina, preparado lentamente em panela de barro, que resulta em uma carne macia e desfiada. Servido com farinha de mandioca e banana, ele coroa o passeio pela Mata Atlântica.

Brinde na Serra Gaúcha

Já no passeio da Maria Fumaça, na Serra Gaúcha, a celebração acontece a bordo. O percurso temático entre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa é embalado por música e apresentações típicas.

Durante a viagem, os passageiros são recebidos com degustações de vinhos, espumantes e suco de uva produzidos na região. Queijos e outras iguarias de influência italiana também são servidos, transformando a jornada em uma festa para o paladar em meio às paisagens do Vale dos Vinhedos.

