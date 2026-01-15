Sabores sobre trilhos: a gastronomia nas viagens de trem pelo Brasil
De lanches regionais a bordo a pratos típicos nos destinos; descubra as experiências culinárias que marcam os passeios de trem no país.
As viagens de trem pelo Brasil oferecem mais do que paisagens deslumbrantes, proporcionando também uma imersão na culinária local. Seja com lanches servidos a bordo ou com pratos típicos nos restaurantes das cidades de destino, a gastronomia se torna parte fundamental da experiência sobre trilhos.
Essa combinação de turismo e sabores atrai passageiros que buscam uma jornada completa. Enquanto se admira a vista pela janela, é possível conhecer iguarias que contam a história e a cultura de cada região, transformando o trajeto em uma memória afetiva e saborosa.
Sabores de Minas Gerais
Na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), uma das poucas que ainda realiza viagens diárias de longa distância para passageiros, o serviço de bordo é um ponto de apoio importante. Nos vagões-lanchonete e restaurante, os passageiros encontram opções de lanches, salgados e refeições simples para o percurso.
Embora não seja um cardápio focado em alta gastronomia, os itens disponíveis permitem que os viajantes provem um pouco do gostinho mineiro enquanto atravessam as belas paisagens do interior, tornando a viagem mais confortável e saborosa.
A culinária do Paraná nos trilhos
O passeio de trem da Serra Verde Express, que liga Curitiba a Morretes pela Serra do Mar, oferece uma das experiências gastronômicas mais famosas do país. A grande estrela, no entanto, é saboreada no destino: o barreado, prato típico do litoral paranaense.
Ao chegar em Morretes, os passageiros são convidados a provar a iguaria em restaurantes locais. O prato consiste em um cozido de carne bovina, preparado lentamente em panela de barro, que resulta em uma carne macia e desfiada. Servido com farinha de mandioca e banana, ele coroa o passeio pela Mata Atlântica.
Brinde na Serra Gaúcha
Já no passeio da Maria Fumaça, na Serra Gaúcha, a celebração acontece a bordo. O percurso temático entre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa é embalado por música e apresentações típicas.
Durante a viagem, os passageiros são recebidos com degustações de vinhos, espumantes e suco de uva produzidos na região. Queijos e outras iguarias de influência italiana também são servidos, transformando a jornada em uma festa para o paladar em meio às paisagens do Vale dos Vinhedos.
